Названы самые популярные сайты среди украинцев – инфографика

Рейтинг самых популярных в Украине сайтов / TNS

Исследовательская компания TNS Ukraine опубликовала список самых популярных в Украине ресурсов за февраль 2021 года.

Тройка лидеров остается непоколебимой – это Google, Youtube и Facebook. Замыкают первую пятерку рейтинга интернет-энциклопедия со свободным контентом Wikipedia и интернет-магазин Rozetka.ua.

По данным исследований, в феврале популярность интернет-магазинов и маркетплейсив не снижалась. Свои охвата нарастили Prom.ua, Comfy.ua и Hotline.ua, а также оператор доставки Novaposhta.ua. После новогодних праздников все больше украинский начали искать работу на Work.ua. Портал снова вернулся в рейтинг популярных сайтов Украины.

Новости уже традиционно находятся в фокусе внимания украинцев, впрочем, по сравнению с прошлым месяцем, только 4 новостных портала вошли в Топ-25 сайтов Украины против январских 6-ти. Самыми популярными новостными ресурсами в феврале стали Pravda.com.ua (12-е место), Unian.net (20-е место), 24tv.ua (23-е место) и Tsn.ua (25-е место). А меж тем запрещённая российская соцсеть Vk.com и дальше теряет популярность и в феврале оказалась далеко за пределами рейтинга.

Рейтинг самых популярных в Украине сайтов за февраль 2021 / TNS Ukraine

Для составления инфографика компания использовала данные Kantar CMeter. Здесь представлены desktop и mobile интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет. Исследование CMeter объединяет данные из 3-х источников, а данные из всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь в данных.

Ранее мы сообщали, что в украинских магазинах выросли цены на консоли PlayStation 4. Подорожание вызвано тем, что компания Sony начала сворачивать производство консолей прошлого поколения, и их складские запасы уменьшаются, хотя спрос ввиду отсутствии в продаже PlayStation 5 остаётся высоким.

Больше всего подорожала старшая модель PS4 Pro – средняя цена на неё превысила 15 000 грн. В западных магазинах этой версии консоли практически не осталось. Стоимость "младшей" PS4 Slim пока сохраняется на одном уровне – их произвели намного больше, но с исчерпанием складских запасов цены на них тоже будут расти.