В украинских магазинах выросли цены на консоли PlayStation 4

В Украине выросли цены на PS4 / The Last of Us 2

Пользователи обратили внимание, что в украинских цифровых магазинах поднялись цены на семейство консолей Sony PlayStation 4.

Подорожание вызвано тем, что компания Sony начала сворачивать производство консолей прошлого поколения, и их складские запасы уменьшаются, хотя спрос ввиду отсутствии в продаже PlayStation 5 остаётся высоким.

Больше всего подорожала старшая модель PS4 Pro – средняя цена на неё превысила 15 000 грн. В западных магазинах этой версии консоли практически не осталось. Стоимость "младшей" PS4 Slim пока сохраняется на одном уровне – их произвели намного больше, но с исчерпанием складских запасов цены на них тоже будут расти.

К примеру, сейчас цена на PS4 Pro на 1 ТБ варьируется от 14 999 до 15 999 грн, хотя несколькими месяцами ранее аналогичная версия на 1 ТБ, но в комплекте с God of War, Horizon Zero Dawn и подпиской PS Plus на 3 месяца предлагалась всем желающим по рекомендованной цене в 13 499 грн.

Ранее сама Sony сообщала, что у компании нет планов по пополнению запасов PlayStation 4 в будущем – и хотя такое решение Sony понять можно, но странно, что оно принято во время дефицита PS5. Поэтому есть велика вероятность, что в какой-то момент (если не уже) на рынке образуется вакуум PlayStation – когда PS5 нельзя будет найти в продаже, а PS4 и PS4 Pro уже на складах не будет.

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на 19-го ноября. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

По уверению аналитиков, период кроссгена, когда консоли прошлого поколения будут всё ещё актуальными, может продлиться и до начала 2022 года, тогда как дефицит PlayStation 5 в свободной продаже может растянуться до декабря 2021 года.