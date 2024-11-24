Копеечное средство творит чудеса: назван моментальный способ мытья грязных чашек

Пятна танина не являются проблемой, они просто непривлекательны и их сложно очистить.

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Чем отмыть грязную чашку / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/ClaroCafe, cht.kz

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Лимонная кислота помогает отмыть очень грязные чашки

Мгновенный способ очистки посуды

Многие сталкиваются с неприятным последствием употребления чая или кофе – пятнами темно-коричневого цвета, которые могут оставаться на чашках и кружках.

Их причиной являются дубильные вещества в чае и кофе – это растительные соединения, которые придают некоторым напиткам характерный, немного горьковатый вкус, говорится в материале Еxpress.

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В большинстве своем пятна танина не являются проблемой, они просто непривлекательны, и их сложно очистить.

/ Главред

В то же время существует один эффективный способ бороться с загрязнением чашек. Речь идет о лимонной кислоте. Ведь кислая природа хорошо сработала, растворив пятна даже в чашечке, которые накапливались в течение примерно 11 месяцев, пишет автор материала.

"Лимонная кислота также обладает природными антибактериальными свойствами, которые дезинфицируют кружку, а также удаляют пятна", — подчеркивается в статье.

Порядок действий:

Понадобится только столовая ложка лимонной кислоты и готовый кипяток;

Необходимо добавить лимонную кислоту в загрязненную кружку перед тем, как залить кипяток;

Через пять минут грязные пятна на чашке начнут исчезать;

Затем нужно сполоснуть кружку горячей водой из-под крана и вымыть средством для мытья посуды.

"Несмотря на то, что этот метод эффективен, он не мое домашнее средство номер один. Для тех, кто хочет поскорее решить проблему, нужно попробовать таблетки для зубных протезов, поскольку они действуют за три минуты, а иногда и меньше", — добавил автор.

Ранее Главред писал о том, как очистить деревянные лопатки от жира и запаха. Все что нужно сделать - это положить деревянные принадлежности в кипящую воду на несколько минут.

Такой метод поможет удалить накопленные остатки пищи, запахи и даже небольшие пятна. Если заметите, что вода слегка потемнела - это будет признаком того, что из дерева выходят загрязнения.

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