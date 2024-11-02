Как очистить деревянные лопатки от жира и запаха: хитрый трюк для хозяек

Есть простой, но эффективный способ ухода за деревянными кухонными принадлежностями.

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Как помыть деревянные лопатки / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как ухаживать за деревянными лопатками

Что поможет убрать с них всю грязь

Пожалуй, почти на каждой кухне есть деревянные ложки и лопатки, которые являются чрезвычайно удобными в использовании. Но со временем они могут потерять свой вид и впитать много неприятных запахов. Однако, не стоит их выбрасывать, потому что есть простой способ, который поможет их восстановить.

На странице в Instagram, пользовательница под именем sudha.lukka поделилась эффективным лайфхаком по уходу. Все что нужно сделать - это положить деревянные принадлежности в кипящую воду на несколько минут.

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Такой метод поможет удалить накопленные остатки пищи, запахи и даже небольшие пятна. Если заметите, что вода слегка потемнела - это будет признаком того, что из дерева выходят загрязнения.

Через несколько минут достаньте все из воды и сразу протрите мягким полотенцем. Важно не оставлять деревянные предметы мокрыми, поскольку это может привести к образованию трещин.

Когда все принадлежности высушены - нанесите масло. Для этого на бумажную салфетку налейте немного пищевого масла и аккуратно натрите каждый деревянный предмет. Масло помогает сохранить древесину насыщенной и предотвращает пересыхание.

Как помыть деревянные лопатки - видео:

Что известно об Instagram странице sudha.lukka? sudha.lukka - это страница, на которой рассказывают о различных лайфхаках для дома и кухни, которые будут полезными для многих хозяек. На нее уже подписалось более 9 тысяч пользователей.

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