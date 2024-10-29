Будет сиять за считанные минуты: женщина удивила способом, как отмыть плиту до блеска

О чем вы узнаете:
- Как отмыть электрическую плиту на кухне
- Какие простые средства можно использовать для очистки плиты
Плита является одним из самых загрязненных мест на кухне, поэтому приходится регулярно ее мыть. Жир и грязь, которые накапливаются на этой поверхности, лучше всего отмываются в свежем виде, а со временем все загрязнения, которые не были удалены вовремя, могут въесться, и избавиться от них будет гораздо труднее. Поэтому каждой хозяйке и каждому хозяину нелишним будет знать, как отчистить плиту от нагара.
Поклонники эксперта по уборке миссис Хинч поделились в соцсетях проверенными на себе советами, как отмыть электроплиту от пригоревшего и от других загрязнений, пишет The Mirror.
В группе в Facebook, посвященной миссис Хинч одна из подписчиц спросила, как устранить стойкие пятна на электрической плите. Многие комментаторы дали свои советы, как они справляются с такой проблемой.
Немало комментаторов признались, что они используют народные методы при очистке электрической плиты. Одна из авторов отметила, что она использует зубную пасту и влажную тряпку. По ее словам, нужно сначала хорошо протереть поверхность плиты, а затем отполировать ее с использованием зубной пасты.
Еще одна комментаторка отметила, что она моет плиту, используя влажную ткань с микроволокна.
Некоторые также советовал использовать скребок для варочной поверхности. Однако другие авторы отметили, что такой инструмент нужно использовать с осторожностью, ведь хоть он и эффективно помогает удалять следы от пригоревшего, но если случайно сильнее нажать, то есть риск повредить поверхность плиты.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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