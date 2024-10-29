Будет сиять за считанные минуты: женщина удивила способом, как отмыть плиту до блеска

Нужно всего одно средство, которое есть дома у каждого из нас, чтобы отмыть плиту после приготовления пищи и вернуть технике идеально чистый вид.

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Как отмыть плиту до блеска/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

О чем вы узнаете:

Как отмыть электрическую плиту на кухне

Какие простые средства можно использовать для очистки плиты

Плита является одним из самых загрязненных мест на кухне, поэтому приходится регулярно ее мыть. Жир и грязь, которые накапливаются на этой поверхности, лучше всего отмываются в свежем виде, а со временем все загрязнения, которые не были удалены вовремя, могут въесться, и избавиться от них будет гораздо труднее. Поэтому каждой хозяйке и каждому хозяину нелишним будет знать, как отчистить плиту от нагара.

Поклонники эксперта по уборке миссис Хинч поделились в соцсетях проверенными на себе советами, как отмыть электроплиту от пригоревшего и от других загрязнений, пишет The Mirror.

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В группе в Facebook, посвященной миссис Хинч одна из подписчиц спросила, как устранить стойкие пятна на электрической плите. Многие комментаторы дали свои советы, как они справляются с такой проблемой.

Немало комментаторов признались, что они используют народные методы при очистке электрической плиты. Одна из авторов отметила, что она использует зубную пасту и влажную тряпку. По ее словам, нужно сначала хорошо протереть поверхность плиты, а затем отполировать ее с использованием зубной пасты.

Еще одна комментаторка отметила, что она моет плиту, используя влажную ткань с микроволокна.

Некоторые также советовал использовать скребок для варочной поверхности. Однако другие авторы отметили, что такой инструмент нужно использовать с осторожностью, ведь хоть он и эффективно помогает удалять следы от пригоревшего, но если случайно сильнее нажать, то есть риск повредить поверхность плиты.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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