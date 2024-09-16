УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Сколько муки в 1 ложке: как безошибочно отмерить нужное количество без весов

Анна Подгорная
16 сентября 2024, 11:54
80
Чтобы соблюсти идеальные пропорции вовсе не обязательно использовать мерный стакан. Ложка - ваш верный помощник.
мука
Как отмерить муку без весов / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Правильное измерение ингредиентов, таких как мука, является ключевым фактором успеха в приготовлении вкусных блюд. Но сколько муки на самом деле содержится в стандартной столовой ложке? И как можно точно отмерить нужное количество муки, если у вас нет кухонных весов? Главред поможет разобраться в этих вопросах.

Сколько муки в столовой ложке?

Общепринятое правило гласит, что в 1 столовой ложке муки без горки содержится примерно 5-7 граммов. Однако, если вы наполняете ложку муки с горкой, то количество увеличивается до 10-12 грамм.

Эти значения являются приблизительными, поскольку размер самих столовых ложек, а также плотность их содержимого, могут варьироваться.

видео дня

Как отмерить 200 граммов муки без весов?

Если у вас нет кухонных весов под рукой, а рецепт требует 200 грамм муки, можно воспользоваться простым методом. Возьмите стандартную столовую ложку и наполняйте ее мукой, плотно утрамбовывая. Отмерьте таким образом 40 ложек, и вы получите приблизительно 200 граммов.

мука
Как отмерить муку без весов / pexels.com

Как отмерить 50 грамм муки?

Для более точного измерения небольшого количества муки, вам потребуется чайная ложка. Одна чайная ложка муки равна примерно 5 граммам. Следовательно, для получения 50 граммов вам необходимо отмерить 10 чайных ложек.

Сколько грамм муки в столовой ложке: таблица

Для удобства, вот таблица с приблизительными значениями количества муки в ложках:

1 столовая ложка без горки5-7 граммов
1 столовая ложка с горкой10-12 граммов
1 чайная ложка5 граммов

Помните, что эти цифры являются ориентировочными, и в реальности могут варьироваться в зависимости от плотности муки и размера используемой посуды. Для максимальной точности всегда лучше использовать кухонные весы, если они доступны.

мука
Как отмерить муку без весов / pexels.com

Следуя этим простым советам, вы сможете с легкостью отмерять нужное количество муки, даже если у вас под рукой нет специальных инструментов. Точное измерение ингредиентов - залог успешного приготовления любимых блюд!

Что такое мука?

Мука - пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зерен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых. Кроме пшеницы, мука может изготовляться из таких сортов хлебных зерновых культур, как полба, рожь, гречиха, овес, ячмень, просо, кукуруза, рис и дагусса. Является необходимой составляющей при изготовлении хлеба, сообщает Википедия.

Интересные новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мука лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

У Путина истерят из-за приглашения Украиной Красного Креста и ООН на Курщину

У Путина истерят из-за приглашения Украиной Красного Креста и ООН на Курщину

13:46 Украина
"Рад слышать, что он в безопасности": Зеленский сделал заявление после покушения на Трампа

"Рад слышать, что он в безопасности": Зеленский сделал заявление после покушения на Трампа

13:29 Украина
Отключения абонентов и промышленности: РФ ударила по энергетике пяти областей

Отключения абонентов и промышленности: РФ ударила по энергетике пяти областей

12:46 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит +11 и будет лить дождь: какие регионы накроет сильное похолодание 43690

Влупит +11 и будет лить дождь: какие регионы накроет сильное похолодание

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата 28366

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата

Принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри 8576

Принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри

Только гений найдет кубик за 8 секунд: загадка, которую разгадают единицы 5188

Только гений найдет кубик за 8 секунд: загадка, которую разгадают единицы

Последние новости

13:58

Мужчина обнаружил сокровище в тайной комнате дома: внутри его ждало разочарование

13:50

Цены "взлетят": в Украине вырастет стоимость сигарет из-за повышения акциза

13:46

У Путина истерят из-за приглашения Украиной Красного Креста и ООН на Курщину

13:37

СБУ последовательно лишает предателя Тарпана доступа к управлению бизнес-активами в Украине - судебное решение

13:29

"Рад слышать, что он в безопасности": Зеленский сделал заявление после покушения на Трампа

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:14

Раньше, чем многим кажется: садовод назвал идеальный месяц для посадки луковиц

13:01

София Ротару вышла на связь и растрогала фанатов редким снимком

12:58

Оккупанты обстреливают своих: на Харьковщине враг понес большие потери

12:52

Гранты на обучение уже появились в "Дії": как студенты могут получить деньги

Реклама
12:46

Отключения абонентов и промышленности: РФ ударила по энергетике пяти областей

12:29

Повышение налогов "задним числом": какие изменения ждут украинцев

12:21

РФ готовит новый удар по гражданским объектам: в СНБО сделали тревожное заявление

12:08

Как реанимировать орхидею с корнями, но без листьев: уникальный метод

12:07

Премия "Эмми-2024": один сериал стал рекордсменом по количеству статуэток

11:55

Украинские силы продвинулись в Курской области: в ISW назвали направление

11:54

Сколько муки в 1 ложке: как безошибочно отмерить нужное количество без весов

11:49

"У Запада есть свои красные линии": глава МИД жестко разнес ядерные угрозы Путина

11:43

Apple готовит еще одну презентацию: компания покажет устройства с ШИ - Bloomberg

11:41

Когда солить картофель при варке: известный повар рассказал необычайный секрет, который удивитВидео

11:35

"Разрушить ваш брак": Меладзе и Джанабаева рассорились в Испании

Реклама
11:15

Вновь станет белой: чем очистить чугунную ванну от застарелого налета

10:52

В Польше ответили, помешает ли конфликт вокруг Волыни вступлению Украины в ЕС

10:48

Удары Storm Shadow по РФ: Британия хочет заручиться поддержкой Италии - Bloomberg

10:45

Бронеколонны пошли на штурм: ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении – СМИ

10:34

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Кроликам - проблемы, Драконам - злость

10:23

РФ не будет снижать темп боевых действий в Украине: в ISW назвали серьезный страх Путина

09:54

"Много сейчас вылезает": что известно о возвращении Потапа и Олега Винника в Украину

09:53

Как быстро высушить одежду: лучшие лайфхаки на холодный сезон

09:37

На российский Белгород "посыпались" снаряды: город накрыл дым, пылают дома и автоВидео

09:29

Путин ездил к шаманам, чтобы получить разрешение применить "ядерку" - Der Spiegel

08:53

Сбалансированный мир: в Турции заявили о переговорах с Россией на определенных условиях

08:41

Киевщина была под ударом: силы ПВО уничтожили 53 из 56 "Шахедов"Фото

08:40

"Раздражаешь": путинистку Валерию размазали прямо в эфире

08:14

Гороскоп на завтра 17 сентября: Девам – большая потеря, Козерогам – прилив удачи

08:10

После победы так жить нельзямнение

07:51

Возле Трампа произошла стрельба: подозреваемый в инциденте заявлял о ненависти к РФ

07:38

РФ столкнется с дефицитом оружия для войны против Украины – ISW

07:05

Ошибку на картинке за 5 секунд найдет только самый умный: сложная загадка на внимательность

06:53

Массированная атака РФ на Киев: в районе столицы сбиты почти два десятка "Шахедов"Фото

06:10

Окружение Трампа раскололосьмнение

Реклама
05:30

Вся квартира была в дыму: история спасения мужчины после удара по ХарьковуВидео

04:30

РФ нарастила силы, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины: генерал назвал проблемы армии РФ

03:34

В Польше призывают остановить соцвыплаты украинцам: кого это может задеть

02:05

РФ нарвется на мощнейшую ответку: топ-генерал из США об угрозе ядерного удара РФ

01:30

Впервые после развода: Аффлека и Лопес застукали на эмоциональном свиданииВидео

15 сентября, воскресенье
23:52

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата

22:59

Как выглядит внучка "мамы Верки Сердючки" - дочь звезды показала лицо малышки

22:22

У Путина целый "букет болезней": в США раскрыли неожиданный диагноз

22:08

Украина не может оснастить даже 4 бригады из-за нехватки оружия - Зеленский

21:32

"Искали поддержки": Тарабарова высказала категоричное мнение про Тодоренко

^
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять