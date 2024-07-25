Для чего добавляют картофельный крахмал в тесто: секрет от опытных хозяек

Домашняя выпечка - это всегда вкусно, но пироги, булочки или пирожки теряют свою пышность и мягкость уже на следующий день. Поэтому Главред рассказывает, для чего добавляют картофельный крахмал в тесто.
Что дает картофельный крахмал в тесте
Картофельный крахмал найдется почти на каждой кухне, но не все добавляют его в тесто - а зря.
По словам автора YouTube канала "Два зайца", именно благодаря крахмалу выпечка будет мягкой и пышной не только в день приготовления.
Выпечка, в которую добавляют этот ингредиент, получается нежной, ароматной и рассыпчатой. Кроме того, она отличается особым вкусом, красивым цветом и румяной корочкой.
С добавлением крахмала вкуснее становятся кексы, запеканки, лепешки, оладьи и блины.
Также опытные хозяйки советуют добавлять крахмал и при приготовлении начинки для пирогов, потому что ингредиент защитит тесто от лишней влаги. Но сначала нужно посыпать тесто крахмалом, а затем выкладывать начинку.
Сколько крахмала нужно добавлять в тесто
Много крахмала добавлять в тесто не нужно. Обычно берут лишь 10% от общей массы муки. Например, если для приготовления пирогов вам необходимо 500 г муки, то крахмала нужно добавить 50 г.
Когда добавлять крахмал
В тесто крахмал стоит добавлять вместе с мукой, просеивая их. Это хорошо повлияет на структуру готового теста.
Смотрите видео, для чего нужен картофельный крахмал в выпечке:
Что известно о YouTube канале "Два зайца"?
YouTube канал "Два зайца" - это канал о кондитерстве. На нем автор делится своими рецептами, рассказывает о тонкостях использования различных ингредиентов. На данный канал уже подписалось более 64 тысяч пользователей.
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