Для чего добавляют картофельный крахмал в тесто: секрет от опытных хозяек

Картофельный крахмал - важный ингредиент, который сделает ваше тесто более пышным и вкусным.

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Для чего добавляют картофельный крахмал в тесто / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Домашняя выпечка - это всегда вкусно, но пироги, булочки или пирожки теряют свою пышность и мягкость уже на следующий день. Поэтому Главред рассказывает, для чего добавляют картофельный крахмал в тесто.

Что дает картофельный крахмал в тесте

Картофельный крахмал найдется почти на каждой кухне, но не все добавляют его в тесто - а зря.

По словам автора YouTube канала "Два зайца", именно благодаря крахмалу выпечка будет мягкой и пышной не только в день приготовления.

Выпечка, в которую добавляют этот ингредиент, получается нежной, ароматной и рассыпчатой. Кроме того, она отличается особым вкусом, красивым цветом и румяной корочкой.

С добавлением крахмала вкуснее становятся кексы, запеканки, лепешки, оладьи и блины.

Также опытные хозяйки советуют добавлять крахмал и при приготовлении начинки для пирогов, потому что ингредиент защитит тесто от лишней влаги. Но сначала нужно посыпать тесто крахмалом, а затем выкладывать начинку.

Сколько крахмала нужно добавлять в тесто

Много крахмала добавлять в тесто не нужно. Обычно берут лишь 10% от общей массы муки. Например, если для приготовления пирогов вам необходимо 500 г муки, то крахмала нужно добавить 50 г.

Когда добавлять крахмал

В тесто крахмал стоит добавлять вместе с мукой, просеивая их. Это хорошо повлияет на структуру готового теста.

Смотрите видео, для чего нужен картофельный крахмал в выпечке:

Что известно о YouTube канале "Два зайца"? YouTube канал "Два зайца" - это канал о кондитерстве. На нем автор делится своими рецептами, рассказывает о тонкостях использования различных ингредиентов. На данный канал уже подписалось более 64 тысяч пользователей.

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