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Котлеты и выпечка будут пушистыми: чем заменить крахмал

Яна Ставская
16 августа 2023, 20:37 обновлено 16 августа, 20:47
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Крахмал удобен в приготовлении, но есть несколько противопоказаний его употребления. Чем заменить популярный ингредиент? Читайте ниже.
Котлеты и выпечка будут пушистыми: чем заменить крахмал
Можно ли заменить картофельный крахмал мукой? Даем ответ на популярный вопрос / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Крахмал - важный ингредиент в приготовлении пищи. Он является отличным загустителем для соусов и супов, играет роль связующего компонента в котлетах, помогает сохранять форму пудингов и добавляет пушистости и нежности тесту. Но если у вас аллергия, непереносимость глютена или есть риск пищеварительных расстройств, от него лучше отказаться.

Кроме того, крахмал в неумелых руках может очень сгустить блюдо. Во время приготовления могут возникать неприятные комки, а для детей вообще не советуют его употреблять. Главред рассказывает, чем заменить крахмал.

видео дня
Котлеты и выпечка будут пушистыми: чем заменить крахмал
Читайте, чем заменить крахмал в котлетах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что делать, если нет крахмала - советы для гарниров и десертов

Есть разные способы, чем заменить одну столовую ложку крахмала. Однако самые распространенные - это пшеничная мука, киноа или амарант, овощное пюре. Все будет зависеть только от блюда, которое собираетесь приготовить. Давайте же разберемся подробнее:

  • Выпечка.Чем можно заменить крахмал в выпечке, так это пшечничной мукой (она будет в роли загустителя) и яйцами (они неплохо связывают ингредиенты). Картофельное пюре, творог, рис, зерновые хлопья или гречневая мука тоже хорошо сойдет, если интересуетесь, чем заменить крахмал в запеканке.
  • Крем и начинки. Выбор, чем заменить крахмал в креме, будет зависеть от ингредиентов, которые вы используете в процессе приготовления. Самые универсальные заменщики крахмала - мука, яйца, гелатин (предварительно нагрейте его с жидкостью), кокосовое молоко или сливки, ореховая паста, фруктовое пюре или творог. А тапиока будет отличным решением, чем заменить крахмал в вишневой начинке.
  • Кисель. Пшеничная мука, агар-агар, консервированные фрукты или ягоды, банановое пюре - вот идеальные варианты, чем заменить крахмал в киселе.
  • Котлеты. Самыми популярными решениями, чем заменить крахмал в котлетах, остаются хлебные крошки, мука, картофельное или овощное пюре, тофу или соевое мясо, яйца, сливки и молоко.

Важно учитывать, что каждая замена крахмала может повлиять на текстуру, вкус и свойства блюда.

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