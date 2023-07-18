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7 популярных мифов в кулинарии: "кухонные" заблуждения, в которые вы верили

Елизавета Бельмас
18 июля 2023, 14:20 обновлено 18 июля, 14:35
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Главред расскажет самые популярные кулинарные заблуждения.
7 популярных мифов в кулинарии:
7 популярных мифов в кулинарии: "кухонные" заблуждения, в которые вы верили / коллаж: Главред, фото: pexels

За многие годы появилось множество кулинарных мифов, и некоторые из них оказались довольно живучими. Все повара создавали свои собственные кулинарные методы на протяжении поколений. Конечно, неизбежно, что среди этих методов есть какие-то ошибочные заблуждения.

Ну а если вы хотите узнать, какие нестандартные продукты для морозильной камеры можно в ней хранить - читайте наш материал - что можно долго хранить в морозилке: три продукта, которые так прослужат дольше.

Редакция Tips and Tricks собрала список самых популярных кулинарных заблуждений, о которых мы расскажем дальше.

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Мука

Вы можете подумать, что мешок с мукой, который вы храните в своей кладовой уже несколько лет, не поддается разрушению, но на самом деле он гораздо более уязвим, чем вы думаете. Хоть это и занимает много времени, условно говоря, мука точно может потерять свой вкус и качество, несмотря на то, что хранится в правильно закрытой упаковке. Признаки того, что ваша мука определенно испортилась, — это неприятный запах, исходящий от нее, и наличие в ней насекомых.

Микроволновка портит пищу

Мы все просто предполагаем, что с микроволнами что-то не так. Однако с точки зрения здоровья они совершенно безвредны. Когда вы готовите еду в микроволновой печи, вы фактически подвергаете ее воздействию тепла в течение более короткого времени, чем на плите.

Промывание макарон

Хотя многие люди убеждены, что макароны следует промывать холодной водой, чтобы улучшить их вкус и текстуру, это совершенно неверно. Промывание макарон способствует смыванию натурального крахмала, который помогает соусу прилипать к ней.

Прожарка может обезопасить мясо

Есть причина, по которой некоторые эксперты качают головой, когда вы просите их убедиться, что ваш стейк хорошо прожарен. Вы не только портите вкус и текстуру мяса, но также нет никаких доказательств того, что приготовление мяса до твердости, помогает убить больше бактерий. Все, что нужно, чтобы убить бактерии, — это температура около 65 °C.

Соль для закипания воды

Хотя многие повара посыпают воду большим количеством соли перед тем, как включить огонь, единственный эффект, который это имеет, — изменение вкуса. Фактически, соль может даже увеличить время приготовления из-за явления, известного как "повышение температуры кипения".

Вся соль одинакова

Когда рецепт требует "соли", вы, вероятно, просто посыпаете пищу обычной солью. Реальность такова, что разные виды соли действуют тоже по-разному. Поваренная соль, например, намного мельче и, следовательно, соленее, чем морская соль.

Самый опасный нож - острый

Нарезка продуктов тупыми ножами может показаться более безопасным занятием, чем нарезка острым ножом. Однако это не так, и большинство несчастных случаев на кухне происходит как раз из-за тупых ножей. Резать тупым ножом практически то же самое, что резать острой ложкой - не очень удобно. Когда вы нарезаете тупым ножом, он более склонен к соскальзыванию при надавливании на продукт. Острый нож означает, что вам нужно меньше давить на него, и вы можете избежать неприятной травмы на кухне.

Напомним, недавно мы рассказали, как можно определить сладость перца по его внешнему виду благодаря знаниям о том, что у болгарского перца также есть пол, как и у человека.

Также мы рассказали, как куриное мясо влияет на человека и что может случиться с организмом, если употреблять его слишком часто, а именно - каждый день.

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