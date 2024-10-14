Идеальная чистота за 5 минут: 3 метода, которые отмоют микроволновую печь от грязи

Чтобы микроволновая печь всегда работала наилучшим образом, ее необходимо периодически чистить.

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Микроволновая печь будет, как новая / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Микроволновые печи делают нашу жизнь намного проще, учитывая, что многие люди используют их почти ежедневно, очень важно поддерживать чистоту девайса. Есть несколько простых способов, которые отчистят печь до блеска, пишет Southern Living.

Микроволновые печи могут загрязняться по разным причинам. Например, разогретая без крышки пища может разбрызгиваться, или крошки могут падать на дно микроволновой печи.

Частицы пищи могут влиять на работу девайса, например, печь может неравномерно нагревать блюда. Чтобы избежать разбрызгивания пищи во время разогрева в микроволновой печи, рекомендуют накрывать еду специальной защитной крышкой или же бумажным полотенцем.

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Также регулярная очистка микроволновки является необходимым для поддержания здоровья и безопасности. Нужно предотвращать образование плесени и бактерий внутри прибора.

Как почистить микроволновую печь

Метод 1: уксус и вода.

Смешайте равные части дистиллированного уксуса и воды в миске, пригодной для использования в микроволновке. Затем разместите эту миску в печи и нагревайте на максимальной мощности в течение 3-5 минут, чтобы образовался пар, который размягчит грязь и жир. После того, как время выйдет, дайте миске постоять 1-2 минуты, прежде чем вынимать ее. Помните, что она будет горячей, поэтому используйте перчатки или кухонное полотенце, чтобы не получить ожогов.

Далее возьмите влажную губку и легко протрите внутреннюю часть микроволновой печи. Грязь должна убраться. После того, как микроволновка полностью остынет, можно снять стеклянную пластину снизу и вымыть ее вручную в раковине.

Метод 2: лимонный сок и вода.

Наполните водой миску, которая поместится в микроволновую печь. Далее разрежьте лимон и попробуйте выжать сок из ½ или 1 целого лимона в ту же миску и смешайте. Вы также можете добавить 1 столовую ложку средства для мытья посуды, если у вас очень грязная микроволновка.

Далее все как и в первом методе. Вам необходимо поместить тарелку в микроволновую печь и включить девайс на 3-5 минут, чтобы образовался пар. После того, как микроволновая печь остановится, дайте миске постоять 1-2 минуты, прежде чем вынимать ее. Возьмите влажную губку, не оставляющую царапин, и легко протрите внутреннюю часть микроволновой печи.

Метод 3: пищевая сода и вода.

Смешайте 2-3 столовые ложки пищевой соды в тарелке и добавьте воды. Поместите миску в микроволновую печь и разогрейте ее на высокой мощности, далее используйте влажную губку и протрите микроволновую печь внутри.

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