Без уксуса, кипятка и соды: как пробить засор менее чем за 1 минуту

Женщина была ошеломлена после того, как попробовала "волшебный" предмет на своем засорившемся сливе, и он сработал в течение минуты.
Она попросила о помощи на странице Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в Facebook показывает, что иногда домашние средства просто не помогают, пишет express.
"Кто-нибудь может подсказать, как прочистить мой душ?", - написала женщина.
Кто такая Миссис Хинч?
Миссис Хинч (она же Софи Хинчклифф) - гуру уборки, которая всегда придумывает новые способы для организации и хранения вещей. Также на своих страничках в Соцсетях она регулярно делится лайфхаками со своими подписчиками.
Несмотря на то что она испробовала различные решения, включая покупные химические средства и домашние отвары, она отметила: "Я пробовала покупные средства для прочистки канализации, отбеливатель, белый уксус и пищевую соду. Это помогает на несколько дней, а потом все снова начинает медленно сливаться"
В подавляющем большинстве ответов из более чем 100 комментариев было предложено попробовать профессиональный инструмент, известный как сливная змея, - устройство, предназначенное для устранения труднопроходимых засоров с помощью троса или системы катушек.
Как почистить слив от волос?
"Купите сливную змею. Это очень длинная пружинная проволока со скрученным концом и острием. Она обматывается вокруг волос и вытаскивает их обратно в канализацию. Она обходит углы и т. д., поскольку гибкая. Стоит пару фунтов и очень удобен для любого слива, пробки и т.д. У меня она уже много лет", - отметил один и комментаторов.
Вам может быть интересно:
- Без единой капли химии: как отмыть решетку от вытяжки - эффективный способ
- Почему стоит хранить пищевую пленку в морозилке: неожиданная хитрость
- Дорогу забудут: что положить в погреб от мышей
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред