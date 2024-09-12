Без уксуса, кипятка и соды: как пробить засор менее чем за 1 минуту

Женщина испробовала различные решения, включая покупные химические средства и домашние отвары, но остановилась на одном.

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Как пробить засор менее чем за 1 минуту / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Женщина была ошеломлена после того, как попробовала "волшебный" предмет на своем засорившемся сливе, и он сработал в течение минуты.

Она попросила о помощи на странице Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в Facebook показывает, что иногда домашние средства просто не помогают, пишет express.

"Кто-нибудь может подсказать, как прочистить мой душ?", - написала женщина.

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Кто такая Миссис Хинч? Миссис Хинч (она же Софи Хинчклифф) - гуру уборки, которая всегда придумывает новые способы для организации и хранения вещей. Также на своих страничках в Соцсетях она регулярно делится лайфхаками со своими подписчиками.

Несмотря на то что она испробовала различные решения, включая покупные химические средства и домашние отвары, она отметила: "Я пробовала покупные средства для прочистки канализации, отбеливатель, белый уксус и пищевую соду. Это помогает на несколько дней, а потом все снова начинает медленно сливаться"

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

В подавляющем большинстве ответов из более чем 100 комментариев было предложено попробовать профессиональный инструмент, известный как сливная змея, - устройство, предназначенное для устранения труднопроходимых засоров с помощью троса или системы катушек.

Как почистить слив от волос?

"Купите сливную змею. Это очень длинная пружинная проволока со скрученным концом и острием. Она обматывается вокруг волос и вытаскивает их обратно в канализацию. Она обходит углы и т. д., поскольку гибкая. Стоит пару фунтов и очень удобен для любого слива, пробки и т.д. У меня она уже много лет", - отметил один и комментаторов.

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