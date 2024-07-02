Без вантуза и химии: 3 дешевых способа пробить засор за 20 минут

Эксперт по уборке из компании Home Spritz Ник Росс поделился тремя способами для устранения засоров без использования покупных средств.

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Как избавиться от засора в унитазе / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Туалеты могут засоряться по разным причинам, и это может быть невероятно неприятно. К счастью, эксперт по чистке поделился различными способами устранения засора в туалете в домашних условиях, включая методы "сделай сам".

Эксперт по уборке из компании Home Spritz Ник Росс поделился тремя способами для устранения засоров без использования покупных средств, пишет express.

Мыло и кипяток

"Может показаться, что это простой трюк, но он может быть удивительно эффективным для прочистки засоров, а также сэкономить ваши деньги на более жестких химических средствах для чистки канализации. Начните с нагревания примерно двух литров воды. Пока вода нагревается, добавьте в унитаз полчашки средства для мытья посуды. Ни в коем случае не используйте для этого кипяток, так как от сильного нагрева унитаз может треснуть", - поделился эксперт.

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Если проблема не решена, возможно, пришло время достать из шкафа уксус и пищевую соду.

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Уксус и пищевая сода

Вместо использования химических средств Росс рекомендует использовать уксус и пищевую соду

"Может быть заманчиво достать жесткие химические средства для прочистки канализации, когда вы столкнулись с засором. Однако эти средства могут повредить трубы, что приведет к еще большим проблемам в будущем", - пояснил эксперт.

Сначала возьмите контейнер и смешайте одну чашку пищевой соды с двумя чашками воды, а затем аккуратно вылейте это в унитаз. По словам эксперта по чистке, это позволит пищевой соде более равномерно распределиться внутри унитаза.

"Затем добавьте в унитаз две чашки белого уксуса. Оставьте раствор на 20 минут - полчаса, а затем хорошенько промойте унитаз", - рассказал Росс.

Вешалка для одежды

Если у вас есть проволочная вешалка для одежды, ее тоже можно использовать для чистки унитаза, при условии, что вы выпрямите вешалку.

Чтобы не поцарапать дно унитаза, оберните один конец проволоки старой тряпкой или полотенцем, закрепив его прочной лентой.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

"Засуньте обмотанный тканью конец вешалки в чашу унитаза и слегка покрутите его, пока не почувствуете сопротивление. Продолжайте нажимать, пока сопротивление не ослабнет и уровень воды не начнет снижаться. Как только вода начнет свободно сливаться, хорошенько промойте унитаз, чтобы убедиться, что засор прочистился", - подытожил эксперт.

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