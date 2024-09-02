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Растает на глазах: как убрать известковый налет уксуса и химии

Сергей Кущ
2 сентября 2024, 12:05
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Специалист по уборке рассказала, как убрать известковый налет с помощью гениального натурального метода.
Как убрать известковый налет
Как убрать известковый налет / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Известковый налет является распространенной неприятностью в домах и может быть обнаружен везде, где регулярно используется вода, например, в душевых лейках, унитазах, трубах, ваннах, чайниках и, конечно же, кранах.

Несмотря на то, что это может быть одной из самых неприятных проблем при уборке для домовладельцев из-за быстрого накопления, с ней легко справиться и удалить с помощью одного продукта, пишет express.

Нэнси Эмери, специалист по уборке в Tap Warehouse, рассказала, как убрать известковый налет из кранов с помощью гениального натурального метода - лимонного сока.

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Лимоны являются мощным средством очистки и могут использоваться для чистки стекол душа, чайников и микроволновых печей.

Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Они также идеально подходят для чистки кранов, так как содержат лимонную кислоту, которая может "расплавить известковый налет".

"Чтобы избавиться от известкового налета на кранах, вам нужно сделать раствор лимонного сока и воды в соотношении 75 на 25.Все, что вам нужно сделать, это использовать мягкую губку и аккуратно протереть раствор, оставив его на кране, чтобы растворить известковые отложения на две минуты. Когда время истечет, тщательно промойте водой", - отметила эксперт.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Она добавила, что для специальных отделок, таких как матовая латунь, матовый черный или хром, особенно важно избегать использования агрессивных химикатов, таких как уксус, при чистке. Лимоны довольно кислые, поэтому убедитесь, что вы не позволяете раствору лимонного сока оставаться дольше двух минут.

Промыв краны водой, их следует просушить салфеткой из микрофибры. Это не только добавит блеска, но и поможет предотвратить образование известкового налета.

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