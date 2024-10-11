Как отмыть пригоревшую кастрюлю: простой и быстрый метод, о котором знают не все

Легкие и эффективные способы очистки пригоревших кастрюль с помощью домашних средств.

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Простой метод чистки кастрюли / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Каждая, даже самая лучшая хозяйка, наверняка, сталкивалась хотя бы раз в жизни с проблемой пригоревшей кастрюли или сковороды, но очистить сгоревшую кастрюлю можно очень легко, пользуясь домашними средствами, пишет Southern Living.

Для того, чтобы избавиться от следов пригорания на кастрюле, нужны такие средства:

пищевая сода;

перекись водорода;

уксус;

неабразивная губка (губка предназначена для мягкой очистки);

лук.

Для очистки кастрюли нужно замочить ее в растворе пищевой соды и перекиси водорода на шесть часов, а затем стоит попробовать потереть кастрюлю неабразивной губкой и смыть все под проточной водой. Важно использовать именно этот вид губки, чтобы не повредить поверхность кастрюли.

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Существует еще один простой метод очистки кастрюли. Вам нужно добавить в пригоревшую кастрюлю воду и уксус, довести смесь до кипения. Затем выключите огонь и добавьте пищевую соду. Далее слейте жидкость и тщательно промойте кастрюлю водой.

Третий метод подойдет для алюминиевых кастрюль. Если у вас именно такая тара, то очистить можно обычным луком. Нужно снять с него шелуху, положить в подгоревшую емкость и залить водой. Отправить на включенную конфорку, дождаться закипания, проварить 20 минут, снять и остудить. После - убрать остатки подгоревшей пищи губкой, смоченной в моющем растворе. Ваша кастрюля будет как новая.

Southern Living Southern Living - это американский журнал, который освещает темы, связанные с приготовлением пищи, садоводством, дизайном интерьера, путешествиями и местными традициями.

Как отмыть подгоревшую кастрюлю снаружи

Кастрюлю из нержавеющей стали можно отмыть обычным уксусом. Необходимо смочить губку в кислотном растворе, постепенно оттирая поверхность от темного нагара и остатков жира.

Для алюминиевой кастрюли подойдет хозяйственное мыло. Стоит растворить мыло в воде и замочить тару в приготовленном растворе. Сода или соль быстро очищает эмалированную кастрюлю снаружи. Можно добавить в соду перекись, и полученную "кашу" нанести на подгоревшие участки. После - потереть и смыть.

Для кастрюль с тефлоновым покрытием необходимо использовать перекись (5 ст.л) и соду (3 ст.л), смешать, нанести снаружи на кастрюлю. Оставить на десять минут. После этого удалить налет с помощью кухонной губки.

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