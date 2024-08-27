Сэкономит время на кухне: чрезвычайно простой рецепт, как приготовить борщевую заправку

Можно один раз приготовить такую заправку, и в дальнейшем на приготовление борща будут уходить считанные минуты. Простым рецептом поделился повар Клопотенко.

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Как приготовить борщевую заправку/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Борщ является одним из самых любимых блюд среди многих украинцев. Однако это блюдо готовится не очень быстро. Но если вы ограничены во времени, но не против были бы время от времени лакомиться таким ароматным блюдом, приготовленным собственноручно дома, то можно воспользоваться простым лайфхаком и приготовить борщевую заправку.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, что нужно для украинского борща и как приготовить борщевую заправку.

Для борщевой заправки нужно в первую очередь почистить и натереть на терке по 1 кг свеклы и моркови, а также накрошить 1 кг лука.

Далее нужно эти три ингредиента обжарить. Сперва нужно немного поджарить лук, далее добавить к нему морковь и после этого - свеклу. Можно также добавить копченую паприку.

После этого добавить лавровый лист, душистый перец, черный перец. Если вы любите чеснок, то можно добавить примерно 150 г порезанного на мелкие кусочки чеснока. После этого добавить 100 г томатной пасты.

По желанию также можно добавить немного сахара. Влить в смесь 0,5 л воды и соль.

Далее на медленном огне все тушить, пока не будет однородная масса.

В конце приготовления добавить немного масла и 100 г уксуса, как консервант.

Затем переложить все в стерилизованную банку и закрыть.

"Но также можно взять зип-пакеты. Разделить смесь на порции и разложить в зип-пакеты, а дальше заморозить и потом просто доставать из морозильной камеры и бросать брикетик во время приготовления борща, и все будет готово", - дал совет Клопотенко.

Смотрите видео о том, как приготовить борщевую заправку:

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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