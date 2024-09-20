Как правильно хранить сыр на кухне: будет свежим намного дольше

В Сети поделились замечательным трюк, как дольше сохранить кусок сыра свежим.

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Как правильно хранить сыр / коллаж: Главред, фото: unsplash

Молочный продукт действительно хранится дольше, чем большинство вещей в наших холодильниках, однако существует риск, что он начнет покрываться плесенью, если его долго не использовать.

В Сети поделились простым решением, которое может предотвратить порчу вашего сыра. Все зависит от того, как вы его храните и когда вы открываете герметичную пластиковую упаковку.

Шеф-повар TikTok поделилась секретом сохранения сыра посоветовав не хранить его в оригинальной полиэтиленовой упаковке, поскольку это может задержать влагу в молочном продукте. Зато Кэтлин Эшмор предложила специализированную "сырную бумагу", ведь это лучший выбор для обертки сыра. Если такой бумаги нет под рукой, то отлично подойдет бумага для выпечки.

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"Я прошу вас, пожалуйста, перестаньте хранить свой сыр в пластике из продуктового магазина. Он заплесневеет уже после первого раза, когда вы нарежете его. Я использую сырную бумагу, но если вы не можете взять ее в руки, вы можете использовать кусок пергаментной бумаги и положить его в бумажный пакет. Главное, чтобы сыр "дышал", - пояснила Кэтлин.

Сыр, как правило, имеет более высокий уровень влаги, если он не может "дышать", то влага попадает в ловушку, и это является рассадником бактерий и плесени. Просто заверните его как красивый маленький подарок, и вы увидите, что он прослужит вам в три-четыре раза дольше в холодильнике, чем если бы вы оставили его в пластике.

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