УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как правильно хранить сыр на кухне: будет свежим намного дольше

Юлия Закрепа
20 сентября 2024, 03:30
13
В Сети поделились замечательным трюк, как дольше сохранить кусок сыра свежим.
Как правильно хранить сыр на кухне: будет свежим намного дольше
Как правильно хранить сыр / коллаж: Главред, фото: unsplash

Молочный продукт действительно хранится дольше, чем большинство вещей в наших холодильниках, однако существует риск, что он начнет покрываться плесенью, если его долго не использовать.

В Сети поделились простым решением, которое может предотвратить порчу вашего сыра. Все зависит от того, как вы его храните и когда вы открываете герметичную пластиковую упаковку.

Шеф-повар TikTok поделилась секретом сохранения сыра посоветовав не хранить его в оригинальной полиэтиленовой упаковке, поскольку это может задержать влагу в молочном продукте. Зато Кэтлин Эшмор предложила специализированную "сырную бумагу", ведь это лучший выбор для обертки сыра. Если такой бумаги нет под рукой, то отлично подойдет бумага для выпечки.

видео дня

Смотрите видео о том, как правильно хранить сыр дома:

@katcancook

Cheese Storage 101 ? Cheese Storage 101 ?

♬ original sound - Kathleen Ashmore

"Я прошу вас, пожалуйста, перестаньте хранить свой сыр в пластике из продуктового магазина. Он заплесневеет уже после первого раза, когда вы нарежете его. Я использую сырную бумагу, но если вы не можете взять ее в руки, вы можете использовать кусок пергаментной бумаги и положить его в бумажный пакет. Главное, чтобы сыр "дышал", - пояснила Кэтлин.

Сыр, как правило, имеет более высокий уровень влаги, если он не может "дышать", то влага попадает в ловушку, и это является рассадником бактерий и плесени. Просто заверните его как красивый маленький подарок, и вы увидите, что он прослужит вам в три-четыре раза дольше в холодильнике, чем если бы вы оставили его в пластике.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сыр лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

02:28 Синоптик
"Это очень неплохо": у Зеленского объяснили "возвращение" Шойгу - какова его роль

"Это очень неплохо": у Зеленского объяснили "возвращение" Шойгу - какова его роль

23:08 Украина
"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

22:54 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены 31504

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура 29714

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны 17132

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - золотое правило 11415

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - "золотое правило"

Последние новости

04:35

Переговоры начнутся с осени: Клочок рассказал о перспективах мира в Украине

04:00

Будет сиять, как новая: как отмыть чашку от налета - простой, но надежный способВидео

03:30

Как правильно хранить сыр на кухне: будет свежим намного дольше

03:00

Как смыть краску с волос в домашних условиях: 3 простых и интересных метода

02:32

4+1 пункты: что предусматривает "План победы Украины" и как он повлияет на войну - КлочокВидео

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
02:28

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

02:00

На 54-летнюю невесту миллиардера Безоса подали в суд - подробности

01:30

Как уничтожение гигантского арсенала РФ в Торопце повлияет н фронт – мнение

19 сентября, четверг
23:08

"Это очень неплохо": у Зеленского объяснили "возвращение" Шойгу - какова его роль

Реклама
22:54

"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

22:13

Сколько военных РФ удалось "переманить" в Курскую область - ЗеленскийВидео

21:58

И Ротару выступит: в Киеве пройдет грандиозный концерт

21:36

Мнение Путина уже не изменить: Столтенберг назвал решающий фактор окончания войны

21:22

"Ощутимо ответим": Зеленский эмоционально отреагировал на удар по пансионату в СумахФотоВидео

21:02

Может не дожить до 70: у Брюса Уиллиса критически ухудшилось состояние

20:59

Что означает дорожная разметка с орнаментом: секрет "тайного шифра" для водителей

20:54

"Разве так делается?": Маск жестко затроллил Кадырова - что он ему отключил

20:52

Арсений Яценюк раскрыл подробности смертельной болезни покойной сестры

20:46

Представит "План победы Украины": Зеленский на следующей неделе отправится в США - ОП

20:24

Почему нельзя хранить аккумулятор в квартире: автомеханик предупредил об угрозеВидео

Реклама
20:18

Недопустимо цинично: в Крыму проехались по Польше после заявлений о полуострове

20:16

Звезда "Титаника" впервые публично высказалась про Украину

19:56

В Украине могут вырасти тарифы на воду: в чем причина

19:50

В Украине меняется погода: где ударит "минус"

19:37

Королева Дании Маргрете II попала в больницу - СМИ

19:27

Почему на стенах появляется плесень: 4 лучших способа, как избавиться от проблемыВидео

19:17

ВСУ могут уничтожить вооруженные арсеналы РФ: в Defense Express назвали координаты

19:11

Некоторые территории Украины могут иметь отдельный статус после войны - КлочокВидео

19:04

Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию

19:00

Госбюджет-2025: где Украине брать средствамнение

18:59

Ситуация может резко измениться: РФ готовит новую провокацию и заминировала дамбы - ВСУ

18:38

Военнослужащий раскрыл, как ВСУ планируют удары по РФ: какие объекты под угрозой

18:14

"Закончить войну, назвав это "победой": в ВСУ рассказали о дедлайне Путина

18:02

Возможна новая волна наступления оккупантов на Покровск: назван важный фактор

17:53

США могут поучиться у Украины: в Конгрессе отметили основное преимущество ВСУ

17:46

Можно ли сливать масло в раковину: как его правильно утилизировать

17:45

Много лежачих людей, есть раненые: РФ ударила по дому престарелых в СумахФотоВидео

17:15

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - "золотое правило"

17:15

Нехватка вооружения: РФ перебрасывает технику из Украины на Курщину - что известноФото

17:11

Какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде: от старинной мебели до лампочек

Реклама
17:05

Над Украиной "засветился" беларусский Ил-76: что известно

17:03

Лидия Таран призналась, чему посвятила себя во Франции

16:56

Как по-украински будет "стелька": какой ошибки стоит избегатьВидео

16:47

Били по гражданским, валит сильный дым: РФ ударила бомбами по городу Сумы

16:41

Свет по несколько часов в день и без тепла: какой будет зима в Украине - доклад ООН

16:37

Почему у британцев и японцев руль справа, а в Украине слева

16:15

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

16:14

"Мог управлять, не поверите": Притула прокомментировал планы стать президентом

16:13

РФ пытается выбить армию Украины из Курской области: Снегирев дал прогноз отступления ВСУ

16:08

Свадебный подарок бабушки для внучки "взорвал" сеть: что она подарилаВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять