Как правильно хранить сыр на кухне: будет свежим намного дольше

Молочный продукт действительно хранится дольше, чем большинство вещей в наших холодильниках, однако существует риск, что он начнет покрываться плесенью, если его долго не использовать.
В Сети поделились простым решением, которое может предотвратить порчу вашего сыра. Все зависит от того, как вы его храните и когда вы открываете герметичную пластиковую упаковку.
Шеф-повар TikTok поделилась секретом сохранения сыра посоветовав не хранить его в оригинальной полиэтиленовой упаковке, поскольку это может задержать влагу в молочном продукте. Зато Кэтлин Эшмор предложила специализированную "сырную бумагу", ведь это лучший выбор для обертки сыра. Если такой бумаги нет под рукой, то отлично подойдет бумага для выпечки.
Смотрите видео о том, как правильно хранить сыр дома:
@katcancook
Cheese Storage 101 ? Cheese Storage 101 ?♬ original sound - Kathleen Ashmore
"Я прошу вас, пожалуйста, перестаньте хранить свой сыр в пластике из продуктового магазина. Он заплесневеет уже после первого раза, когда вы нарежете его. Я использую сырную бумагу, но если вы не можете взять ее в руки, вы можете использовать кусок пергаментной бумаги и положить его в бумажный пакет. Главное, чтобы сыр "дышал", - пояснила Кэтлин.
Сыр, как правило, имеет более высокий уровень влаги, если он не может "дышать", то влага попадает в ловушку, и это является рассадником бактерий и плесени. Просто заверните его как красивый маленький подарок, и вы увидите, что он прослужит вам в три-четыре раза дольше в холодильнике, чем если бы вы оставили его в пластике.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
Больше интересных новостей:
- Клопотенко показал, как правильно приготовить домашние вареники с творогом
- Вкусно и просто: рецепт кабачковой намазки с сыром - родные будут просить еще
- Берем 300 г творога и готовим гору вкуснейших пончиков - суперский рецепт
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред