Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо: плесень и влага исчезнет навсегда

Какая температура в погребе должна быть зимой, чтобы консервация хранилась дольше - Главред собрал полезные лайфхаки.

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Что накапливается в погребе / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

Когда нужно закрывать погреб на зиму, чтобы сохранить овощи и консервацию - опытные хозяйки и специалисты поделились полезными советами.

Специалисты отмечают, что прежде чем обработать погреб на зиму, необходимо обязательно сделать нормальные условия для содержания урожая. Если в течение дождливой или снежной зимы вы замечали подтопление или сильную влажность, тогда нужно обязательно устранить эту проблему.

Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо

Чтобы в погребе было сухо и чисто, стоит вынести из него все вещи: от стеллажей до банок. Это все нужно тщательно вымыть и высушить на солнце, а стеллажи можно побелить. Также необходимо проверить все стены и стыки. Если нужно, то расчистите и заделайте щели и трещины, также вычистите стены от плесени.

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Специалисты советуют пробеливать стены погреба, которые покрылись плесенью, в несколько приемов известью с купоросом. Обратите внимание, если повышенная влажность появляется из-за плохой вентиляции или от больших запасов овощей, тогда стоит установить вентиляторы.

Самая главная задача - высушить погреб. Это может быть совсем непросто, ведь, если влага просочилась во все стены на большую глубину, тогда, чтобы высушить погреб нужно длительное время. Лучше всего в этом поможет побелка стен, потолка и других поверхностей в погребе. Это поможет не только качественно дезинфицировать помещение, но и нормализует влажность воздуха.

Что накапливается в погребе

Наибольшую опасность погреб может нанести здоровью человека, ведь в нем накапливаются вредные для здоровья газы, такие, как углекислый газ и болотный.

Также типичные для погреба проблемы - это повышенная влажность, разновидность грибков. Очень часто в таком помещении могут заводиться грызуны - мыши или крысы. Они могут нанести серьезный вред продуктам, которые хранятся там.

Какая должна быть температура в погребе для хранения овощей

Специалисты рассказали, что в погребе не должно образовываться много конденсата и плесени. Однако, если вы заметили такую проблему, стоит что-то менять в самой конструкции погреба. Нормальная влажность воздуха в погребе должна быть в пределах 85-90%. Температура должна быть не более 2-5 градусов по Цельсию.

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