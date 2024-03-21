Что хорошо впитывает влагу в погребе: плесень и конденсат исчезнет навсегда

Как быстро осушить подвал и эффективно избавиться от плесени - читайте в материале Главред.

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Как правильно просушить погреб / коллаж: Главред, скриншот: видео

Как правильно просушить погреб, чтобы продукты и консервация не портились в нем, а плесень не распространялась по помещению - Главред собрал полезные советы. Известно, что погреб - это необходимая часть любого частного дома, ведь там хранятся все продукты питания и консервация.

Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо

Обычно повышенная влага в погребе может возникнуть из-за трещин в стенах или дефекты пола, ведь через которые проникает вода. Чтобы эта проблема не беспокоила, следует тщательно заполнить все имеющиеся трещины герметиком или специальными материалами для гидроизоляции.

Также необходимо сделать нормальную вентиляцию в погребе, чтобы не было конденсата и плесени. Если воздух внутри погреба будет застаиваться, это однозначно может привести к появлению влажности. Чтобы этого избежать, стоит сделать вентиляционные отверстия, или время от времени проветривать погреб.

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Также, чтобы держать уровень влажности под контролем, стоит начать использование специальных устройств, например, как влагомер. Это позволит вовремя определить высокий уровень влажности, чтобы начать действовать.

Какая известь лучше впитывает влагу

Специалисты советуют, чтобы влага не задерживалась в погребе, стоит побелить его известью, ведь она эффективно впитает лишнюю влагу из воздуха. Необходимо наносить ее на стены в толстый слой. Известь должна быть густой, а чтобы результат был лучше, то стоит добавить немного разведенного медного купороса.

Медный купорос - это хороший дезинфикатор, но его концентрация должна быть не выше 5%. Эту жидкость нужно разделить на две части. После того, как первый раз покрасили стену и потолок, нужно подождать пару дней, пока все высохнет.

Стоит повторить покраску известью еще раз. Да, стены и потолок получатся неровными, но конденсат будет очень редко появляться на них. Известно, что известь хорошо удерживает влагу внутри.

Как сделать, чтобы в погребе не было конденсата

Чтобы в погребе не возникал конденсат или плесень, нужно насыпать сухих опилок. Каждый раз, как они будут становиться мокрыми, стоит менять их на сухие. Такой способ уменьшит влажность в подвале и погребе, а конденсат на потолке исчезнет.

Также опытные хозяева рассказали, что повышенную влажность можно побороть с помощью пустых картонных коробок, которые прекрасно впитывают влагу. Их нужно менять каждые сутки: раскисший картон нужно выбросить и поставить новый.

Прекрасно помогут в борьбе с излишней влагой - соль и зола. Они будут выполнять свою функцию до тех пор, пока не впитают нужное количество влаги.

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