Это испортит ваши блюда и консервацию: как определить некачественную соль

Консервация и вкус ваших блюд может быть под угрозой. Главред выяснил, как проверить качество поваренной соли в домашних условиях.

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Как определить некачественную соль в домашних условиях - ваши блюда под угрозой / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay

В среднем украинцы съедают в среднем за день аж четыре грамма соли, что больше допустимой нормы потребления для взрослого человека.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что семьдесят пять процентов населения мира злоупотребляют солью. Но если эта соль еще и некачественная, то мы можем представить, какой вред можем приносить своему здоровью.

Соль действительно может иногда портить готовые блюда, могут взрываться закрутки, и вся ваша работа пойдет насмарку.

Кандидат технических наук Ольга Хацкевич в эфире "Сніданку з 1+1" поделилась советом, как быстро и без каких-либо дополнительных манипуляций проверить качество соли.

"Соль висового качества должна содержать 99% натрий хлорида. Соль пахнуть не может, она имеет соленый вкус, как правило", - указывает Ольга Хацкевич

Почему соль может пахнуть и даже иметь привкус масла или мазута?

Специалист Института металургии Евгений Счастливец отмечает, что соль может содержать вкус и запах мазута или нефти в двух случаях

Нарушение технологии производства соли

Солевые месторождения обрабатываются нефтью, потому что это неотъемлемый технологический элемент. И если производитель должным образом не придерживается технологии, то эта нефть или мазут может дать соответствующий привкус или запах.

Нарушение правил транспортировки соли

Соль могут везти в транспорте, который не был должным образом обработан. Соль, которая обладает абсорбирующими свойствами могла впитать в себя этот запах и дать соответствующий эффект.

Как проверить качество соли в домашних условиях?

Телеведущий Константин Грубич поведался лайфхаками, как проверить качество соли.

"Прежде всего, попробуйте соль на запах и вкус. Это продукт, который в нормальном виде не имеет запаха", - указывает он.

По словам журналиста, единственный лайфхак, который доступен каждому человеку для того, чтобы проверить качество соли заключается в том, чтобы соль растворить в воде.

"Тогда мы увидим и осадок, и возможные масляные пятна, если есть остатки нефтепродуктов. В каменной соли в осадок могут выпасть механические примеси. И для того, чтобы эти примеси не попали в наши блюда, перед приготовлением соль надо растворить и затем профильтровать через бумажный фильтр или через марлю. В любом случае вы избавитесь от нежелательной грязи в ваших блюдах", - добавляет Константин Грубич.

Смотрите видео о том, как проверить качество соли в домашних условиях:

Если у вас есть сомнения относительно качества соли, лучше покупать ее у доверенных производителей или проверенных брендов.Обратят внимание на то, что для разных видов соли (морской, каменной, финики) могут излагаться различные критерии качества, и они могут быть определены индивидуально в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями.

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