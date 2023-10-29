Чем отличается морская пищевая соль от обычной: об этом мало кто даже догадывался

Соль является одной из ключевых добавок, которую добавляют во многие блюда. При этом она знакома человечеству с глубокой древности.
За тысячи лет соль в приготовлении пищи употребляется как важная специя. При этом она имеет хорошо знакомый каждому человеку характерный вкус, без которого пища кажется пресной.
Вместе с тем на полках магазинов можно встретить большое разнообразие соли как по составу, так и по структуре. При этом у многих возникает вопрос о том, чем отличается морская моль от обычной.
Ответ довольно прост, ведь оба этих вида соли состоят в основном из хлорида натрия. Но вместе с тем есть и существенные различия. Известно о том, что морская соль вдоволь обогащена полезными минералами.
Чем лучше морская соль от обычной
Морская соль по оправу считается более экологичным продуктом. Ведь в ее составе отсутствуют опасные для человека химические добавки и органические примеси. Кроме того, свои полезные свойства морская моль также сохраняет из-за особенностей ее добычи. Ведь в результате производства она проходит минимальное число стадий обработки.
Какие полезные вещества сохраняются в соли:
- K;
- Mg;
- Ca;
- Fe;
- Zn.
Можно ли заменить обычную соль на морскую
Многие задаются вопросом о том, опасна ли морская соль или нет. Не стоит опасаться, ведь подобные страхи преждевременны и не совсем обоснованы. В быту можно вполне использовать морскую соль. Вместе с тем стоит учитывать и то, что процент йода в морской соли намного ниже, чем в йодированной соли.
Какая соль самая полезная для употребления в пищу
Однозначного ответа нет, однако по результатам многих исследований установлено, что наиболее благотворное влияние на организм оказывает употребление гималайской соли. И такой вывод основывается на том, что гималайская соль имеет наибольшую концентрацию полезных минералов и микроэлементов.
При этом стоит учитывать и то, что гималайская соль имеет несколько вариантов – от белого и розового, до практически черного. При этом стоит помнить о том, что и эти ее виды пригодны к употреблению.
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