Как заточить терку до магазинной остроты обычной чашкой

Регулярная заточка помогает улучшить производительность и увеличить срок службы терки.

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Как заточить терку до магазинной остроты за 10 минут / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Терка — незаменимый помощник на кухне, но с течением времени, даже самая качественная терка становится тупой, и её использование перестает приносить удовольствие.

Мы расскажем, как просто и эффективно заточить терку, чтобы она снова стала вашим верным кулинарным союзником.

Шаг 1: подводка режущих кромок

Используйте нож с коротким лезвием и фарфоровую или керамическую чашку. Проведите ножом по внутренней части каждого зубчика терки, обеспечивая подводку режущих кромок. Это восстановит остроту.

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Шаг 2: заточка наружных режущих кромок

Протрите терку о дно керамической или фарфоровой чашки. Абразивные свойства чаши помогут заточить наружные режущие кромки. Однако, будьте осторожны, чтобы не повредить тонкий металл терки.

Шаг 3: промывка и готово!

Промойте терку после заточки, чтобы избавиться от остатков и вернуть ей чистоту. Простые манипуляции с ножом, чашкой и теркой помогут восстановить её остроту, а ваша терка снова станет как новая, готовая к борьбе с любыми кулинарными задачами.

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