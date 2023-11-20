Как заточить терку до магазинной остроты обычной чашкой

Терка — незаменимый помощник на кухне, но с течением времени, даже самая качественная терка становится тупой, и её использование перестает приносить удовольствие.
Мы расскажем, как просто и эффективно заточить терку, чтобы она снова стала вашим верным кулинарным союзником.
Шаг 1: подводка режущих кромок
Используйте нож с коротким лезвием и фарфоровую или керамическую чашку. Проведите ножом по внутренней части каждого зубчика терки, обеспечивая подводку режущих кромок. Это восстановит остроту.
Шаг 2: заточка наружных режущих кромок
Протрите терку о дно керамической или фарфоровой чашки. Абразивные свойства чаши помогут заточить наружные режущие кромки. Однако, будьте осторожны, чтобы не повредить тонкий металл терки.
Шаг 3: промывка и готово!
Промойте терку после заточки, чтобы избавиться от остатков и вернуть ей чистоту. Простые манипуляции с ножом, чашкой и теркой помогут восстановить её остроту, а ваша терка снова станет как новая, готовая к борьбе с любыми кулинарными задачами.
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