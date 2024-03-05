5 продуктов, которые вызывают усталость и перепады настроения: диетолог предупредила людей

В современном мире очень много различных продуктов и напитков, однако, мало кто знает, что некоторые из них легко могут стать вредными пищевыми привычками. Диетолог объяснил, что существует пять самых распространенных продуктов и напитков, которые могут серьезно повлиять на ваше самочувствие каждый раз, когда вы ими наслаждаетесь.
Эксперт по здоровью и диетолог Ивонн О'Шонесси объяснила, что стоит избегать пяти опасных и неполезных продуктов, передает Mirror.
- Специалист советует отказаться от газированных напитков, поскольку они создают большой всплеск энергии, а затем массовый сбой в организме из-за большого содержания сахара, который поступает в кровь с большой скоростью.
- Не стоит употреблять хлебобулочные изделия, такие как пирожные и кексы. Обычно они содержат очень высокий уровень насыщенных жиров и рафинированного сахара. Это означает, что они могут вызвать резкое колебание вашего настроения и создать ощущение усталости.
- Диетолог также советует избегать мяса, которое продается в упаковке, как салями или ветчина. Такое мясо может содержать высокий уровень нитратов, пищевых консервантов, красителей и добавок. Такие продукты также вызывают перепады настроения, задержку воды, вздутие живота и головные боли.
- Вредно влияют на организм продукты, которые содержат рафинированный сахар, такие как шоколадные батончики и сильно обработанные продукты, которые влияют на уровень сахара в крови и мешают вашему организму регулировать его должным образом.
- Продукты, которые содержат в себе много маргарина, не дают полноценно функционировать вашему организму. Может показаться, что маргарин относительно безвреден, но он содержит много переработанных насыщенных жиров, что также приводит к колебаниям уровня сахара в крови.
Диетолог объяснила, что следует выбрать альтернативы в питании, которые помогут улучшить настроение и общее здоровье. К ним относятся бананы и ягоды, овес, ферментированные продукты, такие как орехи и семена, а если вы хотите сладкого, то лучше выбрать - черный шоколад.
"Примерно 95% вашего серотонина вырабатывается в вашем кишечнике, и на него сильно влияют миллиарды "хороших" бактерий, которые образуют кишечные бактерии. Вот почему есть продукты, на которых бактерии процветают, является обязательным", - пояснила специалист.
Она также отметила, что еда - это не единственный ответ на расстройства настроения у человека, но она, безусловно, имеет значительное влияние. Если беспокоиться о своем психическом здоровье, стоит всегда обращаться за помощью к профессионалу.
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