Есть продукты, которые после замораживания не только не теряют своих полезных свойств, а могут даже стать полезнее.

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Диетолог назвал 5 продуктов, которые после морозилки становятся даже полезнее/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Продукты из морозилки обычно ассоциируются у нас с нездоровой или не очень здоровой пищей. Однако есть некоторые продукты, которые после замораживание не только сохраняют все свои полезные свойства, но и могут стать даже полезнее.

Диетолог Майкл Мосли назвал пять продуктов, которые остаются такими же полезными даже после того, как они какое-то время полежат в морозильной камере, пишет The Mirror.

По его словам, не нужно сторониться морозильных камер в супермаркетах, ведь там часто можно найти очень питательную пищу. При этом замороженные продукты очень часто могут сэкономить большое количество времени, ведь их не только удобно хранить в течение длительного периода и иметь под руками в нужный момент, но и можно многими способами очень быстро приготовить.

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Мосли отмечает, что процессы коммерческого замораживания увеличивают питательную ценность некоторых овощей, что, в свою очередь, делает такие продукты беспроигрышным вариантом для занятых людей, у которых много дел и у которых мало времени.

Диетолог рекомендовал хранить в морозилке цветную капусту, мясо, имбирь, молочные продукты и шпинат.

По словам Мосли, мясо и овощи часто замораживаются на пике их свежести, поэтому, купив их и поместив дома в морозильную камеру, у вас всегда будут под рукой свежие продукты для приготовления блюд.

Также он добавил, что имбирь гораздо легче использовать в замороженном виде. Молоко и йогурты тоже можно замораживать, чтобы в нужный момент достать их из морозилки и разморозить вместо того, чтобы бежать в магазин.

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