Уменьшат риск инсульта и рака: врач назвал полезные консервированные продукты

Консервированные и замороженные продукты иногда лучше по питательности, чем их свежие аналоги.

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Какие продукты уменьшают риск инсульта / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Инсульты, рак и сердечно-сосудистые заболевания входят в пятерку самых распространенных смертей в стране. Однако, смертей от этих болезней вполне можно избежать, считает врач-эпидемиолог.

Существует множество факторов, которые могут вызвать эти серьезные проблемы со здоровьем, включая курение, недостаточную физическую активность и даже стресс. Однако пища также играет важную роль в увеличении и снижении наших шансов получить осложнения. Доказанный факт, что обычные консервированные фрукты для борьбы с болезнями, передает Mirror.

Эпидемиолог развеял миф о том, что свежие продукты всегда лучше консервированных или замороженных продуктов. Также он отметил, что консервированный горох, на самом деле сохраняет больше витамина С, чем их свежие аналоги. Также замороженный шпинат содержит меньше оксалатов, которые лучше способствуют усвоению железа.

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Врач назвал помидоры основным источником ликопина - формы каротина, которая связана со снижением частоты инсульта, болезней сердца и рака. Однако, он отметил, что в консервированных помидорах ликопина больше, чем в свежих.

Систематический обзор более 26 000 участников обнаружил, что большее потребление томатов связано со сниженным риском рака простаты. Но исследователи говорят, что эта связь касалась именно консервированных помидоров и соусов. Для сырых помидоров такого не обнаружено.

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