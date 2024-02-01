УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

"Роскошный сад весной": какие цветы необходимо посадить в феврале

Юлия Закрепа
1 февраля 2024, 11:17
Эксперт рассказал, какие растения стоит посадить в конце зимы, чтобы ваш сад наполнился цветами ранней весной.
'Роскошный сад весной': какие цветы необходимо посадить в феврале
Какие цветы посадит поздней зимой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Зима - отличное время, чтобы начать сеять семена для яркого весеннего сада. Эксперт по цветам поделилась своими рекомендациями относительно того, что стоит посадить в феврале, чтобы ваш сад наполнился разнообразными цветами.

"Выбор правильных растений для этого времени года не только приводит к ранней вспышке цвета, но и укрепляет общее здоровье вашего сада. Рассмотрите устойчивые сорта, такие как морозники и примулы, которые выдерживают не только последние холода зимы, но также способствуют потрясающему цветению во время потепления", - отметила она, передает Mirror.

Садовница также рассказала самые популярные сорта, которые можно посадить в феврале, чтобы весной иметь потрясающий сад.

видео дня

Крокусы. Несмотря на свой миниатюрный размер, крокусы делают часто появляются как первые предвестники весны, проталкивая длительную зимнюю прохладу своими привлекательными цветами. Посадить их нужно в хорошо дренированную почву, со временем они образуют впечатляющий ковер из фиолетовых, белых и желтых цветов.

Морозники. Их также называют и постными розами, являются отличным выбором для посадки в феврале. Эти растения могут выдерживать холодные температуры поздней зимой. Посадите их в месте где есть немного тени и впоследствии вы получите элегантные, направленные вниз цветы разнообразных оттенков.

Первоцветы. Яркие и жизнерадостные первоцветы являются прекрасным дополнением к любому саду. Высадить их нужно в конце зимы, чтобы ранней весной наслаждаться их красочным цветом. Они предпочитают влажную, хорошо дренированную почву и частичную тень, что делает их универсальными для различных садовых условий.

Клематис. Это сильное растение, пригодное для поздних зимних посадок, производит массу розово-лиловых цветов. Стоит выбрать защищенное место с плодородной почвой и остается только наблюдать, как этот клематис превращает решетки или ограждения в потрясающие вазоны.

"Убедитесь, что ваша почва хорошо дренирована и обогащена органическими веществами, чтобы обеспечить наилучшие условия для этих ранних цветов. Это небольшая инвестиция, которая окупится в виде более здорового, более крепкого растения", - советует садовница.

Чтобы получить дополнительное количество питательных веществ можно добавить удобрения, чтобы подкормить растения и способствовать оптимальному росту.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
цветы огород цветение лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Проблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – Айзенберг

Проблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – Айзенберг

12:00 Эксклюзивы
"Приют нашли 5 ракет": в ВСУ рассказали об ударе по аэродрому Бельбек в Крыму

"Приют нашли 5 ракет": в ВСУ рассказали об ударе по аэродрому Бельбек в Крыму

10:35 Украина
Путин размечтался об оккупации территорий Украины: в ISW раскрыли "планы"

Путин размечтался об оккупации территорий Украины: в ISW раскрыли "планы"

09:00 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:10

Учения НАТО и ситуация в РФ: генерал СБУ сделал прогноз об очень интенсивных событиях

12:07

Лунный календарь на 2 февраля: какое одно действие привлечет денежную энергию

12:04

"Будет интересно": Буданов рассказал, чего ждать на фронте в ближайшие полгода

12:02

Добавят с десяток лет: стилист назвала, какие цвета старят человека

12:00

Проблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – АйзенбергЭксклюзив

США на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в ТехасеСША на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в Техасе
11:54

Астролог Влад Росс рассказал, что категорически нельзя делать в феврале 2024 годаВидео

11:50

Зачем замачивать новый веник: мало кто догадывается об этом секрете

11:38

Не служит в ВСУ: Козловский грубо ответил Кондратюку

11:30

Китайский гороскоп на 2 февраля: Кролику - ночь любви, Обезьяне - глупые споры

Реклама
11:23

Новая пассия Налчаджиоглу жестко высказалась про его вторую жену Лилию Реус

11:17

"Роскошный сад весной": какие цветы необходимо посадить в феврале

11:05

Войска РФ пытаются окружить Авдеевку: в ВСУ рассказали о ситуации

10:54

НАТО может вступить в войну: астролог назвал 2 самых опасных периода февраляВидео

10:41

Германия ограничивает использование соцпомощи для украинцев: создадут спецкарту

10:39

Стало известно, когда король Чарльз передаст бразды правления своему сыну

10:35

"Приют нашли 5 ракет": в ВСУ рассказали об ударе по аэродрому Бельбек в КрымуВидео

10:14

Будут кипеть нешуточные страсти: что ждет все знаки зодиака в любви в феврале 2024Видео

10:09

Что означают звезды на коньяке: как выбрать качественный продукт

10:03

Помощь Украине и граница: Конгресс США может изменить планы по голосованию – СМИ

09:53

США возобновит поставки Турции самолетов F-35: есть важное условие по Украине

Реклама
09:30

"Бавовны" в РФ может стать больше: Буданов назвал основные цели для атак

09:27

Аграрии ожидают принятия законопроекта об электронных аграрных расписках

09:00

Путин размечтался об оккупации территорий Украины: в ISW раскрыли "планы"

08:56

Гороскоп на завтра 2 февраля 2024: Стрельцов попросят о помощи, Рыбам нужен отдых

08:45

Буданов ответил на слухи о его назначении на пост Залужного

08:10

История с "отставкой Залужного": чего ждатьмнение

08:09

Что будет с помощью Украине, если придет Трамп: Буданов сделал прогноз

08:08

В ЕС назвали страну, которая станет "мишенью" РФ, если Украина падет

08:00

Гороскоп на февраль-2024 от Влада Росса: какие радости и встряски принесёт месяцЭксклюзив

07:32

Зеленский может уволить Залужного через несколько дней — CNN

06:48

РФ сбросила две авиабомбы на больницу в Харьковской области: что известно

06:10

Иран уже прямым текстом угрожает СШАмнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти ананас

05:10

Разрушите судьбу и потеряете счастье: что нельзя делать 1 февраля

04:35

Генерал-майор сказал, что поможет Украине изменить ход войны

03:37

В США анонсировали "приятные неожиданности" для Путина на поле боя в 2024 году

03:03

Настоящая находка: для чего нужно агроволокно и как его использовать правильно

02:35

Это делают все: врач предупредила об угрозе от популярной утренней привычки

02:05

Ким Кардашьян показала изувеченные болезнью ноги без фотошопа

01:35

Дипломат объяснил, зачем Путин начал войну в УкраинеВидео

Реклама
00:24

Россияне атаковали Харьков беспилотниками: ударили по гражданской инфраструктуре

31 января, среда
23:53

"Президент может принимать любые решения": в ОП прокомментировали "увольнение" Залужного

23:41

Гороскоп на февраль 2024 года для Дев: приятные новости, гармония и деньгиВидео

23:00

СМИ узнали, почему у Трампа постоянно меняется цвет волос

22:55

Гороскоп на февраль 2024 года для Львов: чем удивит последний месяц зимыВидео

22:55

"Война коснется каждого": генерал рассказал, почему не стоит бояться мобилизации

22:52

Там, где рождается сказка: где находится Диснейленд

22:47

В семье Ольги Фреймут случилось горе

22:25

Удары по Крыму: в РФ ноют об уничтоженных самолетах и двухсотой "военной элите"

22:21

Любит быть нормальной: чем занимается "засекреченная" дочь Владимира Кличко

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять