'Роскошный сад весной': какие цветы необходимо посадить в феврале

Зима - отличное время, чтобы начать сеять семена для яркого весеннего сада. Эксперт по цветам поделилась своими рекомендациями относительно того, что стоит посадить в феврале, чтобы ваш сад наполнился разнообразными цветами.
"Выбор правильных растений для этого времени года не только приводит к ранней вспышке цвета, но и укрепляет общее здоровье вашего сада. Рассмотрите устойчивые сорта, такие как морозники и примулы, которые выдерживают не только последние холода зимы, но также способствуют потрясающему цветению во время потепления", - отметила она, передает Mirror.
Садовница также рассказала самые популярные сорта, которые можно посадить в феврале, чтобы весной иметь потрясающий сад.
Крокусы. Несмотря на свой миниатюрный размер, крокусы делают часто появляются как первые предвестники весны, проталкивая длительную зимнюю прохладу своими привлекательными цветами. Посадить их нужно в хорошо дренированную почву, со временем они образуют впечатляющий ковер из фиолетовых, белых и желтых цветов.
Морозники. Их также называют и постными розами, являются отличным выбором для посадки в феврале. Эти растения могут выдерживать холодные температуры поздней зимой. Посадите их в месте где есть немного тени и впоследствии вы получите элегантные, направленные вниз цветы разнообразных оттенков.
Первоцветы. Яркие и жизнерадостные первоцветы являются прекрасным дополнением к любому саду. Высадить их нужно в конце зимы, чтобы ранней весной наслаждаться их красочным цветом. Они предпочитают влажную, хорошо дренированную почву и частичную тень, что делает их универсальными для различных садовых условий.
Клематис. Это сильное растение, пригодное для поздних зимних посадок, производит массу розово-лиловых цветов. Стоит выбрать защищенное место с плодородной почвой и остается только наблюдать, как этот клематис превращает решетки или ограждения в потрясающие вазоны.
"Убедитесь, что ваша почва хорошо дренирована и обогащена органическими веществами, чтобы обеспечить наилучшие условия для этих ранних цветов. Это небольшая инвестиция, которая окупится в виде более здорового, более крепкого растения", - советует садовница.
Чтобы получить дополнительное количество питательных веществ можно добавить удобрения, чтобы подкормить растения и способствовать оптимальному росту.
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