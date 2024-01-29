УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Бомбонуть в любой момент": эксперт рассказал планы Путина на ядерное оружие

Юлия Закрепа
29 января 2024, 04:10
Яременко считает, что таким образом Путин просто развивает инфраструктуру на территории Беларуси
'Бомбонуть в любой момент': эксперт рассказал планы Путина на ядерное оружие
Для чего РФ перебрасывает ядерное оружие в Беларусь / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: google/maps

На сайте Главред состоялся чат с народным депутатом Украины, дипломатом, основателем Фонда Майдан иностранных дел Богданом Яременко. Он рассказал, зачем Путин разместил ядерное оружие в Беларуси.

Эксперт отметил, что перемещение ядерного оружия РФ - это игра на поддержку союзника. У Лукашенко и Путина разные мотивы.

"Что касается Лукашенко, то здесь я критикую нашу внешнюю политику (хотя, возможно, это уже не внешняя, а оборонная). К сожалению, мы дали Лукашенко возможность это сделать, не обращая на него внимания, как на меньшее зло. Он создал ту же ситуацию, в которой, как он считает, находится и Путин: никто не может напасть и победить того, у кого есть ядерное оружие. Теперь где-то так себя чувствует Лукашенко - мол, "ну и что вы мне теперь сделаете, я же могу вас бомбить в любой момент ядерной ракетой, поэтому не будете вы и внутреннюю оппозицию поддерживать", - пояснил Яременко.

Зато Путин просто развивает инфраструктуру на территории Беларуси. У него меньше военных причин, потому что есть передовые места расположения ядерного оружия в Калининградской области, откуда российские ракеты эффективно достают любую точку Европейского Союза.

"С Беларусью он немножко улучшает эти возможности. Плюс он развивает ту военную инфраструктуру на территории Беларуси, которая упростит задачу поглощения этой страны", - добавил Яременко.

Смотрите видео, где Богдан Яременко рассказал о слабых местах России:

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Напомним, что Путин устроил шантаж НАТО из-за Украины. Разведка Пентагона подтверждает заявления директора Беларуси Александра Лукашенко, согласно которым Кремль отправил свое ядерное оружие на территорию подконтрольного ему государства.

Военный офицер и эксперт раскрыл правду, перебросил ли Путин ядерное оружие в Беларусь. Сергей Бульба рассказал, что изнутри Беларуси сообщали о подготовке ракетных баз в разных частях Беларуси.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Беларусь ядерное оружие новости Беларуси
Реклама

Главное за день

Еще одной категории мужчин хотят предложить платную отсрочку от армии

Еще одной категории мужчин хотят предложить платную отсрочку от армии

03:30 Украина
Украину накрыл сильнейший геомагнитный шторм: "трусить" будет почти 10 дней

Украину накрыл сильнейший геомагнитный шторм: "трусить" будет почти 10 дней

23:08 Синоптик
Оккупанты атакуют ВСУ редкими пушками - Defense Express

Оккупанты атакуют ВСУ редкими пушками - Defense Express

21:59 Мир
Все главные новости

Последние новости

05:15

"Часть нашей нации": в Румынии хотят отобрать у Украины большую часть территорий

04:10

"Бомбонуть в любой момент": эксперт рассказал планы Путина на ядерное оружиеВидео

03:30

Еще одной категории мужчин хотят предложить платную отсрочку от армии

02:35

"Жить с тем, кто унижает, бьет": Мозговая рассказала про насилие со стороны мужа

02:05

Двигать не нужно: как помыть пол под холодильником

В 2024-м война не закончится, но будет иной, так как Украина получит неожиданное оружие – ЯременкоВ 2024-м война не закончится, но будет иной, так как Украина получит неожиданное оружие – Яременко
01:35

"Это злой план": нардеп сказал, что нужно сделать с РФ, чтобы Украина была в безопасностиВидео

00:39

Невестка скандальной Оксаны Марченко рассекретила имя и пол второго ребенка

00:03

Как быстро отучить кота лазить по столу: результат вас удивит

28 января, воскресенье
23:22

Евровидение-2024: букмекеры назвали аутсайдера, который вышиб Украину из лидеров

Реклама
23:08

Украину накрыл сильнейший геомагнитный шторм: "трусить" будет почти 10 дней

22:49

Столтенберг хочет пригласить Украину в НАТО: когда это возможно

21:59

Оккупанты атакуют ВСУ редкими пушками - Defense Express

21:50

РФ атаковала Украину баллистикой и беспилотниками: в областях прогремели взрывы

21:33

Сергей Притула довел Лесю Никитюк до слез - что случилосьВидео

21:09

Массовая подготовка пехотинцев: ВСУ - о мобилизации 500 тысяч украинцев

21:01

Наступление оккупантов "захлебывается", враг не может достичь успехов - ВСУ

20:40

Любовный гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: кому из знаков повезет в любви

20:24

Есть погибшие, много раненых: беспилотники атаковали базу США в Иордании - Байден

20:15

Классический фашист Путин теперь будет бороться сам с собоймнение

20:04

"Начинается период триумфа": назван самый важный и победный год для Украины - прогнозВидео

Реклама
19:53

Лунный календарь на 29 января: почему в этот день нельзя выяснять отношения

19:44

Снегопады, туман и 10-градусный мороз: в Украину влетает непогода

19:41

Известный танцор и фанат русской культуры выступает на сцене Нацоперы Украины

18:59

Любители мандарин будут в восторге: Клопотенко показал необычный рецепт Тирамису

18:50

Снаряд влетел прямо в комнату: россияне убили последнего жителя села на Сумщине

18:28

Виталий Портников. Новая американская стратегия для УкраиныВидеоблоги

18:00

Без ножа и овощечистки: как легко очистить морковь

17:56

В Крым свозят оккупантов: партизаны показали, что происходит в Джанкое

17:49

Готов ли Евросоюз к войне с Россией?мнение

17:46

В сети вспыхнул скандал вокруг "ХЗВ" с участием Верещук: звезды смеются

17:46

Уничтожал врага в окружении 46 дней: военный сам ампутировал палец, чтобы выжить

17:32

"Война забрала у меня семью": звезда "Крепостной" уволился из ВСУ

17:32

Армия Украины подходит к оборонительным рубежам оккупантов: в ВСУ раскрыли план РФ

16:51

Армия РФ атакует 50 раз за сутки: военные раскрыли ситуацию на фронте для CNN

16:36

Лучшие, чем в булочной: этот рецепт синабонов от Эктора сведет гостей с ума

16:28

"Не готовы платить за всех": в Германии сделали важное заявление о помощи Украине

16:14

Ворвутся серьезные проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 29 января

16:08

Результат приятно удивит: зачем нужен коллаген человекуВидео

15:51

Россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех на этом направлении - DeepState

15:38

Удар ВСУ по полигону инструкторов FPV россиян: появился снимок с последствиями

Реклама
15:35

"Каждый день будет тяжелее предыдущего": военный дал прогноз на 2024 год

15:13

Малоизвестный трюк покажет, если кто-то тайно заходит в ваш аккаунт на Facebook

14:30

Кума Константина Меладзе впервые высказалась про него во время войны

14:22

"Так больше не могу": в РФ застрелился инженер, ракета которого убила его бабушку

14:20

В 2024-м РФ снова попытается пойти на Киев, Лукашенко может присоединиться - прогноз Кротевича

14:18

Ударит мороз -13, будет снег и сильный ветер: синоптик сказал, когда ухудшится погода

14:09

Будут белее белого: 2 проверенных способа отстирать шнурки

14:04

Гороскоп Таро с 29 января по 4 февраля: карты расскажут, чего ждать на этой неделе

13:21

В России массово горят военкоматы: в Британской разведке объяснили, что происходит

12:56

Церковный праздник 29 января: идти в гости сегодня - не лучшая идея

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять