'Бомбонуть в любой момент': эксперт рассказал планы Путина на ядерное оружие

Яременко считает, что таким образом Путин просто развивает инфраструктуру на территории Беларуси

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Для чего РФ перебрасывает ядерное оружие в Беларусь / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: google/maps

На сайте Главред состоялся чат с народным депутатом Украины, дипломатом, основателем Фонда Майдан иностранных дел Богданом Яременко. Он рассказал, зачем Путин разместил ядерное оружие в Беларуси.

Эксперт отметил, что перемещение ядерного оружия РФ - это игра на поддержку союзника. У Лукашенко и Путина разные мотивы.

"Что касается Лукашенко, то здесь я критикую нашу внешнюю политику (хотя, возможно, это уже не внешняя, а оборонная). К сожалению, мы дали Лукашенко возможность это сделать, не обращая на него внимания, как на меньшее зло. Он создал ту же ситуацию, в которой, как он считает, находится и Путин: никто не может напасть и победить того, у кого есть ядерное оружие. Теперь где-то так себя чувствует Лукашенко - мол, "ну и что вы мне теперь сделаете, я же могу вас бомбить в любой момент ядерной ракетой, поэтому не будете вы и внутреннюю оппозицию поддерживать", - пояснил Яременко.

Зато Путин просто развивает инфраструктуру на территории Беларуси. У него меньше военных причин, потому что есть передовые места расположения ядерного оружия в Калининградской области, откуда российские ракеты эффективно достают любую точку Европейского Союза.

"С Беларусью он немножко улучшает эти возможности. Плюс он развивает ту военную инфраструктуру на территории Беларуси, которая упростит задачу поглощения этой страны", - добавил Яременко.

Смотрите видео, где Богдан Яременко рассказал о слабых местах России:

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Напомним, что Путин устроил шантаж НАТО из-за Украины. Разведка Пентагона подтверждает заявления директора Беларуси Александра Лукашенко, согласно которым Кремль отправил свое ядерное оружие на территорию подконтрольного ему государства.

Военный офицер и эксперт раскрыл правду, перебросил ли Путин ядерное оружие в Беларусь. Сергей Бульба рассказал, что изнутри Беларуси сообщали о подготовке ракетных баз в разных частях Беларуси.

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