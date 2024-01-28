Армия Украины подходит к оборонительным рубежам оккупантов: в ВСУ раскрыли план РФ

В аннексированном Крыму оккупанты сосредоточены на обустройстве оборонительных укреплений на северной части полуострова.

https://glavred.info/ukraine/armiya-ukrajini-pidhodit-do-oboronnih-rubezhiv-okupantiv-u-zsu-rozkrili-plan-rf-10536851.html Ссылка скопирована

В ВСУ рассказали об оборонительных укреплениях оккупантов на Юге и в Крыму / коллаж: Главред, фото: скриншот: Минобороны РФ, deepstatemap

Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российская армия активно возводит оборонительные укрепления на временно оккупированном левобережье Херсонской области и в аннексированном Крыму.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Гуменюк отметила, что ситуация с построением оборонительных укреплений россиянами происходит постоянно.

Она также отметила, что россияне продолжают формирование оборонительных сооружений, при том, что у них есть второй и третий рубеж обороны достаточно мощно укреплен.

видео дня

По словам полковника, вражеское войско на территории временно оккупированного левобережья Херсонской области находится уже длительное время, а также имело ресурсы и время соответственно для обустройства этих укреплений.

"Осознавая, что продвижение Сил обороны неотвратимо, они продолжают минирование, в том числе исправляя то стихийное минирование, которое произошло после подрыва Каховской ГЭС", - рассказала Гуменюк.

Она пояснила, что минно-взрывные заграждения, обустроенные непосредственно вдоль уреза воды были стихийно перемещены водой на разные расстояния. Более того, по словам пресс-секретаря, эти минные заграждения, созданные подрывом ГЭС, до сих пор работают против самих оккупантов, а подрывы их подразделений продолжаются.

Что россияне хотят укрепить в Крыму

Гуменюк рассказала, что в аннексированном Крыму оккупанты сосредоточены на обустройстве оборонительных укреплений на северной части полуострова. Потому что то, что захватчики выстраивали на южной части и мощный шторм смыл, и смысла в защите для них это никакого не несет.

"Потому, что как они не обустраивали, а все равно подразделения Сил обороны в Крым зашли. Именно с того направления, где они "в песочек играли", - отметила пресс-секретарь.

В конце концов полковник объяснила, что теперь вражеское войско сосредоточено на том, чтобы укрепиться с севера полуострова, ведь понимают, что слишком близко становятся Силы обороны к их оборонительным рубежам.

Ситуация на Херсонщине

Напомним, что Наталья Гуменюк рассказала о боях на левобережье Херсонщины. Она отметила, что командование российских войск запретило использовать технику для боевых действий на левом берегу Днепра. Известно, что оккупанты потеряли 70% личного состава.

На Херсонщине оккупанты притихли, а ВСУ продвигаются вперед. Украинские военные пытаются расширить плацдарм на левом берегу Херсонской области. Этому способствует мощная боевая работа защитников.

Оккупанты привлекают свои "элитные" войска на Херсонщине. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что враг пытается максимально задействовать все доступные ему средства.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.