Враг массово запускает 'Шахеды': в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что враг пытается разведать готовность ВСУ и готовит будущие мощные атаки.
"Враг атаковал юг Украины дронами - беспилотные летательные аппараты типа Shahed-131, Shahed-136. Были направлены, как из акватории Черного моря заходили на удар, так и применяли сложное маневрирование выпущенное они были с временно оккупированного Крыма и с восточного побережья Азовского моря. Опять-таки враг прибегал к тактическим хитростям, которые мы уже наблюдали и фактически повторял свой "успешный успех" в такой атаке, использовал он низкий проход дронов над водой максимально затрудняя их обнаружение для средств противовоздушной обороны и заходили они с направления фактически жилых кварталов, хотя маневрировали и среди промышленных", - сообщила пресс-секретарь в эфире телеканала "Еспресо".
Гуменюк отметила, что продвижение "шахедов" сейчас происходит меньшими группами.
"Последние волны ударов состоят из такого количества 2-8, этой ночью насчитали до 14-ти, но именно такое направление "шахедов" достаточно разветвленное, или наоборот - обильно сосредоточено, как это было по Одесской области, очень плотно в ряд, не давая возможности сориентироваться. Это поиск новой тактики, это очевидно, враг пытается разведать готовность и точность систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать будущие мощные акции", - пояснила Гуменюк.
Военный напомнила о сбитии А-50, который проводил разведку, что существенно сместило акценты в разведывательной деятельности врага.
"Они прибегли к увеличению беспилотных летательных аппаратов, пытаются тактической авиацией компенсировать эти пробелы в разведдеятельности, а следовательно и не имеют четкого представления, где должны быть их будущие цены. Поэтому, очевидно, пытаются использовать небольшими партиями для понимания", - подытожила Гуменюк.
Напомним, что вечером 24 января в Одессе "Шахед" влетел в многоэтажку. Российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками. Об этом сообщают Воздушные силы Украины. По их данным, "Шахеды" летели из Черного моря.
В ВСУ сообщили, что РФ применяет нетипичную тактику на юге. Оккупанты решили воспользоваться тем, что погода улучшилась и снова вернулись к атакам дронами каждую ночь. Ситуация остается очень сложной.
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