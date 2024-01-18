"Шахеды" далеко не летели: РФ применяет нетипичную тактику на юге

Российские оккупанты начали атаковать "Шахедами" цели в прифронтовой зоне.

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Российские оккупанты применяют нетипичную тактику на юге / коллаж: Главред, фото: Facebook/ pvkshid, командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты начали использовать нетипичную тактику во время атаки дронами. Россияне направили "Шахеды" на прифронтовые территории, хотя могли атаковать ими цели на более отдаленной местности. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Оккупанты решили воспользоваться тем, что погода улучшилась и снова вернулись к атакам дронами каждую ночь. Ситуация остается очень сложной. Украинская ПВО делала все, чтобы уничтожить дроны. В Херсоне оккупанты атаковали жилой сектор, а на Бериславщине - агропредприятие.

"На Николаевщине сбито 8 дронов, к сожалению, обломки одного из сбитых избили агропредприятие, но люди не пострадали. Также усилия врага были сосредоточены на атаке непосредственно прифронтовых территорий, что достаточно нетипично для использования таких барражирующих снарядов как "Шахеды", они более дальнобойного действия", - сказала Гуменюк. видео дня

На южном направлении украинским военным удалось уничтожить 45 оккупантов и 4 таки. Также Бойцы ВСУ уничтожают лодки россиян, которые маневрируют между островами, обустраивая наблюдательные пункты.

Атака РФ дронами

Ранее сообщалось о том, что РФ атакует Украину новыми беспилотниками. У нового реактивного дрона китайский двигатель, подчеркнул Сергей Бескрестнов. Вражеский дрон пролетел полстраны, а его скорость была более 500 километров в час.

Напомним, ранее РФ ударила по Украине 59-ю ракетами и дронами. Россияне ночью и утром совершили массированный ракетный удар по Украине. Они использовали полсотни ракет и 8 дронов. Удалось сбить половину воздушных целей.

Недавно россияне повредили сразу 23 дома в Сумской области. Российские оккупанты ударили по городу Кролевец ракетой и двумя беспилотниками.

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