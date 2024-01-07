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Полетели дроны и ракета: россияне повредили сразу 23 дома в Сумской области

Ангелина Подвысоцкая
7 января 2024, 17:41
Российские оккупанты ударили по городу Кролевец ракетой и двумя беспилотниками.
удар по Кролевцу
РФ атаковала Кролевец / коллаж: Главред, фото: Сумская ОГА, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты ударили по городу Кролевец Сумской области. Они атаковали город ракетой и беспилотниками. Об этом заявили в Сумской ОВА.

В результате атаки повреждены 23 частных дома.

"На месте работают аварийно-спасательные службы, оказывается вся необходимая помощь людям. Будьте осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

видео дня

Глава Кролевецкой общины Виктор Лехман заявил, что пострадавших в результате обстрела нет. Об этом сообщает Telegram-канал Кордон.Медиа.

"Сейчас в городе ситуация спокойная. Комиссия обследует дома жителей и фиксирует повреждения. Но значительных разрушений нет. Лишь в некоторых домах повылетали окна", - сказал глава Кролевца.

Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

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