Военные могут остаться без выплат: в бюджете не хватает миллиардов - нардеп

Дефицит в бюджете Минобороны составляет 36%, говорит нардеп Гончаренко.

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В бюджете не хватает денег военным / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

В Украине военные могут остаться без выплат в 2024 году. Все из-за того, что в бюджете Минобороны есть очень большой дефицит. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.

Он отметил, что дефицит составляет 36% от необходимой суммы - 430 миллиардов гривен.

"На заседании комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета Минобороны на 2024й год. Он составляет 36%, или 430 млрд грн только по статье расходов "денежное обеспечение", – заявил Гончаренко.

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Госбюджет-2024

Кабмин в марте предложил Раде увеличить "военный" бюджет на полмиллиарда гривен. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль призвал поднять расходы на оборону на 537 миллиардов гривен.

15 сентября Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й год. В документе, который правительство подало в Раду, указано, что доходы общего фонда бюджета планируются на уровне 1,56 трлн. грн, а расходы должны составить 3,11 трлн. грн. Предельный дефицит прогнозируется на уровне 1,53 трлн. грн.

Поправки в закон о государственном бюджете свидетельствуют о том, что впервые в истории Украины расходы общего бюджета превысят 3,39 трлн. грн, а дефицит составит более 2 трлн. грн.

9 ноября Верховная Рада приняла Бюджет на 2024 год. Проект Госбюджета на 2024 год в общей сложности поддержали 276 депутатов. Уже 28 ноября Зеленский подписал бюджет на 2024 год.

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