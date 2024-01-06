Военные могут остаться без выплат: в бюджете не хватает миллиардов - нардеп

В Украине военные могут остаться без выплат в 2024 году. Все из-за того, что в бюджете Минобороны есть очень большой дефицит. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.
Он отметил, что дефицит составляет 36% от необходимой суммы - 430 миллиардов гривен.
"На заседании комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета Минобороны на 2024й год. Он составляет 36%, или 430 млрд грн только по статье расходов "денежное обеспечение", – заявил Гончаренко.
Госбюджет-2024
Кабмин в марте предложил Раде увеличить "военный" бюджет на полмиллиарда гривен. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль призвал поднять расходы на оборону на 537 миллиардов гривен.
15 сентября Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й год. В документе, который правительство подало в Раду, указано, что доходы общего фонда бюджета планируются на уровне 1,56 трлн. грн, а расходы должны составить 3,11 трлн. грн. Предельный дефицит прогнозируется на уровне 1,53 трлн. грн.
Поправки в закон о государственном бюджете свидетельствуют о том, что впервые в истории Украины расходы общего бюджета превысят 3,39 трлн. грн, а дефицит составит более 2 трлн. грн.
9 ноября Верховная Рада приняла Бюджет на 2024 год. Проект Госбюджета на 2024 год в общей сложности поддержали 276 депутатов. Уже 28 ноября Зеленский подписал бюджет на 2024 год.
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