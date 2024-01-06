Зеленский лишил главу СБУ звания генерал-майора: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский лишил главу СБУ Василия Малюка звания генерал-майора. Он сделал это своим официальным указом №3/2024.
Малюк получил новое звание. Теперь он генерал-лейтенант.
"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василию Васильевичу - Председателю Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Заместитель Малюка также получил новое звание. Бригадный генерал Александр Поклад стал генерал-майором.
"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Покладу Александру Валентиновичу - заместителю Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа №4/2024.
Напомним, 7 сентября 2023 года стало известно о том, что украинской разведки Кирилл Буданов больше не генерал-майор. Президент Украины Владимир Зеленский повысил Кирилла Буданова в звании и сделал его генерал-лейтенантом.
В июне прошлого года в Верховной Раде произошла церемония награждения - командир зенитчиков Яременко получил звание Героя Украины. Полковник Сергей Яременко получил награду за то, что его подопечные уничтожили 13 "Кинжалов".
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