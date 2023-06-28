Уничтожили 13 'Кинжалов': командир зенитчиков Яременко получил звание Героя Украины

Церемония награждения состоялась в сессионном зале Верховной Рады.

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Зеленский наградил Сергея Яременко / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео 1+1

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Сергею Яременко, командиру 96-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр".

"Именно зенитчики под командованием Сергея Яременко на позывной "Гранит" выдержали бешеные воздушные атаки на Киев в мае - июне, не позволив ни одной из более 200 целей точно поразить объекты и уничтожили уже 13 "непобедимых" аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Они освоили современные зенитные ракетные комплексы разных производителей и обошли теорию вероятности, все чаще демонстрируя 100-процентный результат", - об этом сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

Сергей Яременко получил награду / скриншот: видео 1+1

Яременко отметил, что по сравнению с прошлым годом в Украине гораздо более мощный уровень противовоздушной обороны.

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"Благодаря целому комплексу мер введения в заблуждение противника, постоянной смене позиций, различным тактическим приемам нам удалось обойти систему теории вероятности", – добавил он.

Напомним, что Зеленский прибыл в Херсонскую область: провел совещание и наградил воинов ВСУ. Президент вручил государственные награды военным, которые защищают Херсонскую область от российских оккупантов.

Зеленский наградил Патрона медалью и познакомил знаменитого пса-сапера с Трюдо. В присутствии Трюдо Зеленский наградил украинских саперов, которые овладели канадскими технологиями разминирования.

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