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Зеленский прибыл в Херсонскую область: провел совещание и наградил воинов ВСУ

23 марта 2023, 14:01
Президент Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где в результате военной агрессии РФ повреждено множество домов и объектов социальной инфраструктуры.
Зеленский Херсонская область
Зеленский приехал в Херсонскую область / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 марта, в рамках рабочей поездки приехал в Херсонскую область. Он провел в регионе совещание по вопросам безопасности и восстановления региона и заслушал доклад военного командования о ситуации. Также гарант наградил украинских военных, которые защищают Херсонщину от агрессора России.

Как сообщает Офис президента, на Херсонщине гарант провел совещание по вопросам безопасности и восстановления области и заслушал доклад командования ВСУ о ситуации в регионе.

Президент вручил государственные награды военным, которые защищают Херсонскую область от российских оккупантов. Он наградил военных орденами Богдана Хмельницкого III степени, За мужество III степени и медалями За военную службу Украине.

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"Рад сегодня быть на Херсонщине. Имею честь поздравить вас, поблагодарить за защиту нашей территориальной целостности, суверенитет нашего государства. Хочу поблагодарить вас и всех ваших собратьев, которые сегодня с нами и которых, к сожалению, нет. Они в сердце, в памяти, в истории", - сказал глава государства.

Зеленский Херсонщина
Зеленский в Херсонской области вручил награды воинам ВСУ / Офис президента
Зеленский Херсонщина
Зеленский в Херсонской области вручил награды воинам ВСУ / Офис президента
Зеленский Херсонщина
Зеленский в Херсонской области вручил награды воинам ВСУ / Офис президента

Также в своем Telegram-канале гарант рассказал, что в Посад-Покровском продолжается восстановление объектов электро- и водоснабжения, налаживается предоставление социальных услуг. Люди возвращаются в населенный пункт.

Зеленский Херсонщина
Зеленский Посад-Покровском / Скриншот видео Telegram-канал В. Зеленского

"Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское, где в результате полномасштабной агрессии России повреждены многие дома и объекты социальной инфраструктуры. Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются", - сказал Зеленский.

Также президент добавил, что пообщался с местными жителями. Государство восстановит разрушенные российскими оккупантами украинские города и села.

"Осмотрели Пункт Несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в селе. Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же, как и каждый город и село, пострадавшее от оккупантов", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 22 марта президент Зеленский приезжал на передовые позиции сил обороны Украины на Бахмутском направлении Донецкой области. Глава государства пообщался с воинами и вручил им награды.

23 марта Владимир Зеленский посетил Харьков. Президент принял участие в закрытом совещании с областной и городской властью. Наградил воинов и вручил мэру Игорю Терехову почетный знак для Харькова – город-герой Украины.

Ситуация в Херсонской области:

Владимир Зеленский Херсонская область война России и Украины
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