Зеленский наградил Патрона медалью и познакомил знаменитого пса-сапера с Трюдо

Легендарному псу-саперу отблагодарили за службу на высшем уровне.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за поддержку. Во время встречи с ним гарант наградил украинских саперов, среди которых был пес Патрон.
"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за собственную свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - написал глава государства в Telegram.
В присутствии Трюдо Зеленский наградил украинских саперов, овладевших канадскими технологиями разминирования. Среди них на фотографиях можно заметить и знаменитого пса Патрона.
Пес Патрон получил медаль "За преданную службу", а его хозяин, сапер ГСЧС Михаил Ильев получил награду "За мужество III степени".
Напомним, джек-рассел-терьер Патрон — талисман черниговских пиротехников, вместе с ними разминирует деоккупированные территории.
Так как у него небольшой вес, он может безопасно передвигаться по разным маршрутам, ведь мины реагируют на больший вес.
Ранее Главред рассказывал историю пса Патрона, который помогает украинским саперам разминировать территории и уже стал любимцем сети.
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