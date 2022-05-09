УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский наградил Патрона медалью и познакомил знаменитого пса-сапера с Трюдо

9 мая 2022, 08:35

Легендарному псу-саперу отблагодарили за службу на высшем уровне.

Зеленский наградил Патрона медалью и познакомил знаменитого пса-сапера с Трюдо / скриншот

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за поддержку. Во время встречи с ним гарант наградил украинских саперов, среди которых был пес Патрон.

"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за собственную свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - написал глава государства в Telegram.

В присутствии Трюдо Зеленский наградил украинских саперов, овладевших канадскими технологиями разминирования. Среди них на фотографиях можно заметить и знаменитого пса Патрона.

Пес Патрон получил медаль "За преданную службу", а его хозяин, сапер ГСЧС Михаил Ильев получил награду "За мужество III степени".

Напомним, джек-рассел-терьер Патрон — талисман черниговских пиротехников, вместе с ними разминирует деоккупированные территории.

Так как у него небольшой вес, он может безопасно передвигаться по разным маршрутам, ведь мины реагируют на больший вес.

Ранее Главред рассказывал историю пса Патрона, который помогает украинским саперам разминировать территории и уже стал любимцем сети.

Читайте также:

viber
война в Украине Владимир Зеленский саперы Джастин Трюдо
Реклама
Популярное
Налетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменитсяНалетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменится Врежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погодыВрежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погоды Невероятные перемены и осуществление желаний: полнолуние 16 мая станет счастливым для трех знаков зодиакаНевероятные перемены и осуществление желаний: полнолуние 16 мая станет счастливым для трех знаков зодиака Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор"Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор" Врежет адская жара: киевлянам дали экстремальный прогноз на летоВрежет адская жара: киевлянам дали экстремальный прогноз на лето
Поддержите Главред

Последние новости

08:35

Зеленский наградил Патрона медалью и познакомил знаменитого пса-сапера с Трюдо

08:32

С Днем победы красивые поздравления и душевные картинки

08:25

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2022: Близнецам – интриги недругов, Стрельцам – солидный доход

08:22

Как спасти защитников Мариуполя на Азовстали: военный эксперт назвал условиеВидео

08:08

"Сейчас в Украине происходят четыре новых Бучи": Арестович рассказал о зверствах оккупантовВидео

Реклама
07:38

Кадыровские тиктокеры вступили в "бой" с деревьями в лесуВидео

07:10

На Юге Украины ВСУ сорвали попытку вывести группу разведки врага и уничтожили 51 оккупанта

06:32

Оккупанты с новыми силами могут атаковать Киев и другие города - Арестович

06:29

Чего ждать от Путина: три сценариямнение

05:10

Война против Украины расколола силовиков Путина: есть "ястребы" и противники битвы с Киевом – ГрозевВидео

04:41

Активные бои будут до 15 мая: экстрасенс рассказал, сколько еще продлится война в УкраинеВидео

04:10

С какими антибиотиками можно и нельзя сочетать алкоголь - список

03:34

"Путин держит его на поводке": эксперт объяснил, что значит смена риторики Лукашенко о войне в УкраинеВидео

03:05

Перелом 9 мая: астролог предупредила об опасности и назвала причину

02:34

Избивающий жен Марат Башаров решил поучить вежливости сбежавших из РФ звезд

01:31

Украина публично дала РФ оплеуху: историк объяснил, почему РФ долго скрывала гибель крейсера МоскваВидео

00:48

Уничтожение Крымского моста: Вятрович назвал условиеВидео

00:26

"Больше ничего нет": Зеленский назвал единственный результат переговоров с Россией

08 мая, воскресенье
23:58

ВСУ отошли от Попасной, где два месяца велись тяжелые боиВидео

23:53

Наплевал на оккупацию: в Херсоне уличный музыкант поразил исполнением гимна УкраиныВидео

Реклама
23:25

"Победобесие" в Мариуполе: оккупанты перенесли парад

23:17

"Большой позор": полиция Берлина отобрала у активистов флаг Украины – в МИД жестко отреагировалиВидео

22:58

Ситуация ухудшается: Грозев раскрыл страшный диагноз Путина

22:38

Отбить захваченное РФ: Джонсон предложил вооружить Украину наступательной техникойВидео

22:37

Войска России обстреляли "дорогу жизни": эвакуация из Луганской области сорванаВидео

22:22

Мощный ракетный удар по Одещине: глава ОВА поведал о последствияхВидео

21:59

Зеленский назвал единственный путь разблокирования МариуполяВидео

21:31

Шольц о победе Украины: свобода победит, как и во времена Второй мировойВидео

21:31

РФ готовится открыть новый фронт: военный эксперт назвал опасное направлениеВидео

21:07

"Подмочили" Путину 9 мая: ВСУ ликвидировали старшего офицера армии РФ под ХарьковомВидео

21:04

"Нет тормозов": Подоляк озвучил планы рашистов на АзовсталиВидео

20:59

В Черном море ВСУ потопили "парадный катер Путина" - источникВидео

20:30

Деоккупация и стратегия защиты: Зеленский назвал цель Украины в войне с РФВидео

20:25

"Зашли в дом пообедать, и ударил снаряд": оккупанты обстреляли Харьковщину, 5 человек погиблиВидео

20:24

Самые опасные дни мая 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

20:21

G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из РоссииВидео

19:59

Новые санкции: США ударили по пропагандистам и банкам РФВидео

19:55

В СНБО пояснили, зачем Путин постоянно угрожает ядерным оружиемВидео

19:42

Актриса Женского Квартала беременна: "В моем сердце сейчас царит любовь и грусть"

19:31

Россияне сожгли из "Солнцепека" свои же позиции на Запорожском направлении – бойцы ВСУ поблагодарилиВидео

Реклама
19:26

Террор РФ в Украине: оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Сумской областиВидео

19:12

Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически

19:06

Аркадий Бабченко. Путин объявит войну 9 мая?Видеоблоги

19:05

Нино Катамадзе осудила власти Грузии за отношение к войне в Украине: "Не хочу тратить время на них"Видео

18:58

РФ перебрасывает резервы и готовит штурм: в Генштабе назвали опасное направлениеВидео

18:51

"Оккупанты были в шоке": воины на Азовстали устроили "сюрприз" россиянам, рискуя жизньюВидео

18:36

Крымский мост обречен: в МВД назвали условие уничтожения "детища Путина"Видео

18:33

Россия готовится к новой волне вторжения в Украинумнение

17:58

"Отец русского нацизма": у Зеленского жестко ответили Путину на поздравление с 9 маяВидео

17:58

"Ему снится мирное небо": украинцев умилил пес-сапер Патрон, который заснул на брифинге – фото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять