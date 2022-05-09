Зеленский наградил Патрона медалью и познакомил знаменитого пса-сапера с Трюдо / скриншот

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за поддержку. Во время встречи с ним гарант наградил украинских саперов, среди которых был пес Патрон.

"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за собственную свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - написал глава государства в Telegram.

В присутствии Трюдо Зеленский наградил украинских саперов, овладевших канадскими технологиями разминирования. Среди них на фотографиях можно заметить и знаменитого пса Патрона.

Пес Патрон получил медаль "За преданную службу", а его хозяин, сапер ГСЧС Михаил Ильев получил награду "За мужество III степени".

Напомним, джек-рассел-терьер Патрон — талисман черниговских пиротехников, вместе с ними разминирует деоккупированные территории.

Так как у него небольшой вес, он может безопасно передвигаться по разным маршрутам, ведь мины реагируют на больший вес.

Ранее Главред рассказывал историю пса Патрона, который помогает украинским саперам разминировать территории и уже стал любимцем сети.

Читайте также: