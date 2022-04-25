Из комнатной собачки до боевого пса-сапера: невероятная история Патрона

Пес Патрон / ГСЧС Украины

Уже легендарный пес-сапер Патрон продолжает неустанно работать в ходе разминирования украинских земель, освобожденных от русских оккупантов. Об этом сообщает портал ТСН.

Патрон ‒ как настоящая поисковая собака обнюхивает каждый клочок земли. Хотя он изначально совсем не служебный пес. Руководитель пиротехнической группы Михаил Ильев два года назад его подарил своему сыну. Но с первого же дня широкомасштабного военного вторжения России в Украину Патрон живет вместе с саперами.

Патрон работает главным образом вокруг разбитой российской техники и в заминированных полях. Остальные боевые навыки Патрона саперы не раскрывают. Лишь отмечают, что на поиски гранат-растяжек в лесах пса пока не пускают, потому что это очень опасно.

"Давай назовем "Пуля", я говорю, что как-то не звучит. Сын еще думал пол дня и говорит, что давай назовем Патрон [...].Трудно работать, потому что много разных запахов, особенно когда сгорела техника, разные порохи, все горелое, он начинает чихать, а когда работаем на противотанковых минах он понимает, что где-то должно быть что-то закопано, его нужно найти и как что-то находит он подает сигнал", – рассказывает руководитель группы пиротехнических работ Управления ГСЧС по Черниговской области Михаил Ильев.

Черниговские саперы сейчас работают по существу нон-стоп и Патрон тоже не отстает.

"Понимает, что если он правильно делает и много работает, он будет поощрен твердым сыром, он ждет. Любимая вкусность это", - добавляет мужчина.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военные не позволили зенитно-ракетному комплексу оккупантов "Тор М1" доехать до места назначения.

Саперы взорвали российскую вражескую технику. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать, куда должен был – какие-то дыры на дороге. Кто бы это мог сделать? Украинские саперы застенчиво молчат...", – отметили в Генштабе.

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