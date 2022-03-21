Российские корабли приблизились к Одессе и открыли хаотичную стрельбу из артиллерии

Враг снова пытается оказывать психологическое давление на местное население.
Два российских военных корабля подошли к Одессе и стали на рейде городского порта. Они вели хаотичную стрельбу из артиллерии.
Спикер областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук сообщил, что обошлось без жертв.
Он отметил, что вследствие обстрела было повреждено несколько домов.
"Вследствие утренних вражеского обстрела с корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв, слава Богу, нет. Держимся вместе и вместе к победе", - сказал Братчук.
Он также добавил, что таким образом враг снова пытается оказывать психологическое давление на местное население.
Ранее стало известно, что российские оккупанты заминировали рекомендованные пути в Черном море. Об этом сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
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