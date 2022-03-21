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Российские корабли приблизились к Одессе и открыли хаотичную стрельбу из артиллерии

21 марта 2022, 11:13

Враг снова пытается оказывать психологическое давление на местное население.

Флот РФ отрыл огонь вблизи Одессы / скриншот

Два российских военных корабля подошли к Одессе и стали на рейде городского порта. Они вели хаотичную стрельбу из артиллерии.

Спикер областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук сообщил, что обошлось без жертв.

Он отметил, что вследствие обстрела было повреждено несколько домов.

"Вследствие утренних вражеского обстрела с корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв, слава Богу, нет. Держимся вместе и вместе к победе", - сказал Братчук.

Он также добавил, что таким образом враг снова пытается оказывать психологическое давление на местное население.

Ранее стало известно, что российские оккупанты заминировали рекомендованные пути в Черном море. Об этом сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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