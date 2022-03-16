Увидели дно Черного моря: ПВО Украины сбили два истребителя РФ Су-30см возле Одессы

Украинские ПВО уничтожили 2 вражеских самолета возле Одессы / Reuters

Средства противовоздушной обороны Украины 16 марта в 5 утра возле Одессы сбили два воздушных судна российских оккупационных войск. Самолеты пытались пойти в атаку на один из поселков в области, однако были ликвидированы. Об этом заявил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Сегодня два вражеских самолета Су30 и их пилоты увидели дно Черного моря. Один самолет наша ПВО сбила еще на подлете, другой успел развернуться в направлении оккупированного Крыма, но долететь до базы ему было "не судьба". И он тоже упал в море со своим экипажем", - сказал Марченко в своем Telegram-канале.

Известно, что самолеты ликвидировали подразделения Воздушного командования Юг.

Напомним, ранее одесский мэр Геннадий Труханов заявил, что Россия может пойти на сценарий окружения и захвата Одессы, перебросив свои военные силы в Приднестровье. Также он добавил, что корабли, которые были недалеко от Одессы, теперь базируются в районе оккупированного Крыма.

"Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск. Мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город путем через Вознесенск на Приднестровье, таким образом, наш город окажется в окружении. Также десантные корабли Российской Федерации могут окружить нас со стороны моря", – подчеркнул одесский градоначальник.