Враг планирует пройти в Приднестровье и окружить Одессу – мэр

Враг планирует пройти в Приднестровье и окружить Одессу – Труханов/ УНИАН

Российские захватчики могут попытаться окружить и захватить Одессу, перебросив свои войска в Приднестровье.

Областной центр уже формирует стратегические запасы. Об этом рассказал мэр города Геннадий Труханов во время брифинга.

Он отметил, что корабли, которые были недалеко от Одессы, передислоцировались в район оккупированного Крыма.

"Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск. Мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город путем через Вознесенск на Приднестровье, таким образом наш город окажется в окружении. Также десантные корабли Российской Федерации могут окружить нас со стороны моря", – отметил Труханов.

По словам городского головы, в городе запасутся продовольствием и лекарствами на случай возможного окружения.

Ранее сообщалось, что вблизи Одессы российские войска перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению.

Также ранее россияне с моря нанесли ракетный удар по Тузле, Белгород-Днестровский район Одесской области.

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