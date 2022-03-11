Враг планирует пройти в Приднестровье и окружить Одессу – мэр

Город формирует стратегические запасы на такой случай.
Российские захватчики могут попытаться окружить и захватить Одессу, перебросив свои войска в Приднестровье.
Областной центр уже формирует стратегические запасы. Об этом рассказал мэр города Геннадий Труханов во время брифинга.
Он отметил, что корабли, которые были недалеко от Одессы, передислоцировались в район оккупированного Крыма.
"Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск. Мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город путем через Вознесенск на Приднестровье, таким образом наш город окажется в окружении. Также десантные корабли Российской Федерации могут окружить нас со стороны моря", – отметил Труханов.
По словам городского головы, в городе запасутся продовольствием и лекарствами на случай возможного окружения.
Ранее сообщалось, что вблизи Одессы российские войска перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению.
Также ранее россияне с моря нанесли ракетный удар по Тузле, Белгород-Днестровский район Одесской области.
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