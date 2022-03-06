Возле Одессы войска РФ перегруппировываются и готовятся наступать – Одесская ОВА

Средства ПВО и другие подразделения ВСУ готовы отразить нападение противника, говорят в Одесской ВГА / Макс Левин

Вблизи Одессы российские войска перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению.

Об этом сообщил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, в Одесском оборонном районе ночь прошла довольно тихо.

"Войска противника перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению. В Черном море продолжают курсировать корабли Военно-морского флота Российской Федерации, но ситуация тоже контролируемая и наши средства противовоздушной обороны и другие подразделения Вооруженных сил Украины готовы отразить нападение противника", – отметил Братчук.

Ранее сообщалось, что под Одессой ВСУ накрыли огнем десантный корабль РФ.

Позже стало известно, что в Одесской области ожидается высадка морского десанта российских оккупантов. Власти региона призвали рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться возле берегов Одесской области, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения.

Также на территории Одесской области силы противовоздушной обороны Украины сбили три самолета РФ. При этом все пилоты вражеских воздушных судов были задержаны.

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