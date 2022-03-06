Перевязали и снова в бой – оккупанты используют людей как "пушечное мясо"

Сожженая российская военная техника / Макс Левин

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины представили сводку на 11 день полномасштабного вторжения РФ.

Отмечается, что помимо деморализации российских оккупационных войск участились случаи, когда раненых солдатов российской армии бросают в бой после оказания медицинской помощи.

Подчеркивается, что Генштаб располагает информацией о том, что в населенном пункте Брянка на Луганщине в центральной больнице находится около 650 раненых поборников "русского мира". Большинство из них из попаснянского направления.

"Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д. Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса". Известно, что личный состав 6-го мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству", - отмечается в сообщении.

Также в Генштабе подчеркнули, что потери живой силы армии оккупантов на одиннадцатый день войны в Украине составили более 11 тысяч человек.

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