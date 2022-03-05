УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Одесса неприступная: только за сегодня там уничтожили 3 самолета РФ

5 марта 2022, 22:06
Прослушать новость
Остановить

Все пилоты задержаны.

УНИАН

На территории Одесской области силы противовоздушной обороны Украины сбили три самолета РФ.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, все пилоты задержаны.

"Около трех часов дня наши войска противовоздушной обороны сбили два вражеских истребителя! Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы, другой упал на севере области. В настоящее время пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолета, это десятки сохранившихся жизней", - написал он еще днем.

Уже в вечерней "сводке" он сообщил о третьем вражеском самолете, который удалось сбить ВСУ.

Напомним, ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили в Черниговской области два российских самолета Су-25, которые бомбили мирных жителей.

Также мы сообщали, что на Николаевщине ВСУ уничтожили четыре вертолета противника.

Читайте также:

viber
война в Украине вторжение России новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «Одесса неприступная: только за сегодня там уничтожили 3 самолета РФ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Бригада разбита, комбриг драпанул: под Харьковом ВСУ уничтожили БТГ оккупантовБригада разбита, комбриг драпанул: под Харьковом ВСУ уничтожили БТГ оккупантов Переговоры Россия-Украина: стали известны требования агрессораПереговоры Россия-Украина: стали известны требования агрессора "Это проклятие ляжет на ваших детей": Гвоздева сообщила, что ее дом разбомбили оккупанты"Это проклятие ляжет на ваших детей": Гвоздева сообщила, что ее дом разбомбили оккупанты В центре Киева прогремели взрывыВ центре Киева прогремели взрывы Весеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дняВесеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дня

Последние новости

23:27

Канада не предоставит Украине самолеты и против "бесполетной зоны"

23:25

"Нас убивают как нацию": оккупанты держат в плену 400 тысяч людей в Мариуполе

23:23

Байден эмоционально обратился к россиянам из-за войны в УкраинеВидео

23:08

В Минобороны Британии раскритиковали "миротворческую" операцию РФ в Мариуполе и Волновахе

23:03

Санкции дают о себе знать: в России легализуют интернет-пиратство - разблокировали рутрекер

Реклама
22:52

Путин запросил список стран, которые ввели санкции против РФВидео

22:50

Воздушный удар по оккупантам: украинские защитники разбили колонну РФ под Ирпенем

22:49

Спецназ освободил заложников из диспансера в Бородянке

22:46

Когда закончится война: астрологи назвали дату полного восстановления УкраиныВидео

22:28

Эрдоган сообщил Путину, что Зеленский готов к прямым переговорам

22:24

Кулеба рассказал, от чего зависит победа Украины в войне

22:18

Гибель Киреева: в ГУР назвали переговорщика украинским разведчиком

22:17

8 лет передавал информацию ФСБ РФ: помощника нардепа ОПЗЖ поймали на шпионаже

22:06

Одесса неприступная: только за сегодня там уничтожили 3 самолета РФ

21:54

Выгнать оккупантов и освободить Донбасс: Зеленский мощно обратился к украинцамВидео

21:49

Зеленский: украинцы в оккупированных городах - переходите в наступление!Видеоблоги

21:36

Кулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия и изоляцию России

21:27

Гражданских девать некуда: больницы в Крыму забиты сотнями "русских освободителей"

21:19

Оккупанты обстреляли авто "скорой", которая везла медикаменты в МариупольВидео

21:15

Anonymous "положила" сайт ФСБ РФ

Реклама
21:15

У рашистов кончаются Искандеры: в Беларусь перебросили допотопные ракеты РФВидео

21:06

Вагнеровцы развернули штаб в Ростове-на-Дону - ВСУ

20:54

Над Краматорском сбили вражескую крылатую ракету

20:46

Сколько средств понадобится Украине на восстановление: в МВФ оценили ущербВидео

20:33

Кремль собрался превратить Украину в "Федеративную республику" из 5 областей - СБУ

20:32

ВСУ нанесли авиаудар по бригаде оккупантов под Броварами: уничтожен полковник РФВидео

20:32

Российские "освободители" грабят людей и расстреливают авто, пытающиеся выехать из СумщиныВидео

20:19

Пленные российские офицеры заявили, что ВСУ воюют как звери

19:56

Россия - агрессор, а Путин - военный преступник - Тигипко

19:50

Поддержка ВСУ, теробороны и беженцев: в Черновцах запустили центр гумпомощи

19:47

"Не уподобляйтесь сатане": в ОП призвали украинцев гуманно относиться к военнопленнымВидео

19:41

Мэр Энергодара опроверг информацию о том, что город покинули российские оккупанты

19:39

Зеленский согласился на прямые переговоры с Путиным

19:33

Поджарили, как на сковородке: на Николаевщине уничтожили ДРГ РФ, есть пленныеВидео

19:20

В Киеве женщина бросила во вражеский дрон банкой огурцов и сбила его

19:19

Начинают осознавать сумасшествие Путина: против войны с Украиной выступило его ближайшее окружение

19:08

Российские оккупанты вышли из Энергодара

19:06

Арахамия назвал дату и время третьего раунда переговоров Украины с РФВидео

18:54

Ликвидация Киреева: всплыла неожиданная версия о непричастности СБУ

18:42

В ответ на обращение Мининфраструктуры в Международный союз железных дорог россию и беларусь отстранили от участия в организации

Реклама
18:40

Военные РФ зверски убили троих волонтеров из Бучи

18:33

Застрелили на пороге: в Гостомеле оккупанты убили 80-летнего пенсионера, отказавшегося дать им еду

18:25

Догорает в поле: на Николаевщине сбили еще один штурмовик РФ, пилот в пленуВидео

18:07

Ситуация в Украине дошла до той точки, которую Китай не хотел увидеть - глава МИД КНР

18:03

Ахметов назвал Россию страной-агрессором, а Путина - военным преступником

17:44

Захватчиков полностью выбили из Николаева, захватили много трофеев – губернатор КимВидео

17:40

"Зеленский молодец, а Путину пизд*ц!": херсонцы рассказали захватчикам, что город не будет с РоссиейВидео

17:37

Заявление группы Метинвест по якобы захвату ММКИ "спецсилами ДНР"

17:31

Ахтырка снова терпит авиабомбардировку российскими захватчикамиВидео

17:06

Почему украинцам не стоит обижаться на НАТОмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять