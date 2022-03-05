Одесса неприступная: только за сегодня там уничтожили 3 самолета РФ

УНИАН

На территории Одесской области силы противовоздушной обороны Украины сбили три самолета РФ.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, все пилоты задержаны.

"Около трех часов дня наши войска противовоздушной обороны сбили два вражеских истребителя! Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы, другой упал на севере области. В настоящее время пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолета, это десятки сохранившихся жизней", - написал он еще днем.

Уже в вечерней "сводке" он сообщил о третьем вражеском самолете, который удалось сбить ВСУ.

Напомним, ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили в Черниговской области два российских самолета Су-25, которые бомбили мирных жителей.

Также мы сообщали, что на Николаевщине ВСУ уничтожили четыре вертолета противника.

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