В тероборону вступили 100 тысяч украинцев с начала нападения РФ / Фото Reuters

Уже 100 тысяч украинцев присоединились к территориальной обороне с начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля.

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

"С начала российского вторжения в территориальную оборону вступили 100 тысяч украинцев", – отмечается в сообщении.

В НГУобъяснили, что после окончания войны тероборона станет частью системы обороны Украины.

"Гордимся такой поддержкой, вместе до конца! Спасибо каждому смелому украинцу и украинке, которые демонстрируют вместе с нами непоколебимый дух украинского воина!" – отметили в Нацгвардии.

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Ранее сообщалось, что в Украине создают отдельное подразделение для иностранцев, которые изъявят желание помочь защищаться от России – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Позже стало известно, что до этого подразделения присоединятся украинцы из Французского Иностранного легиона – Франция отпускает их в полной боевой экипировке. Кроме этого, помощь прибудет и из Японии – оттуда приедут по меньшей мере 70 добровольцев.

Также 3 тысячи американских добровольцев готовы воевать в составе международного батальона за Украину, которая подверглась коварному нападению России.

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