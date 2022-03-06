Внутренняя ситуация в Беларуси не должна позволить Лукашенко вступить в эту войну - МВД

Лукашенко будет "петлять" и дальше - Советник главы МВД Вадим Денисенко / Фото Reuters

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что Беларусь в ближайшее время не вступит в войну с Украиной на стороне РФ.

"Я надеюсь на то, что внутренняя ситуация в Беларуси не должна позволить Лукашенко вступить в эту войну. Если не будет какого-то глубинного, невероятного просто давления со стороны Путина, я думаю, что Лукашенко будет "петлять" и в дальнейшем", - заявил Денисенко.

Советник подчеркнул, что среди мужского населения Беларуси сейчас панические настроения - мужчины призывного возраста массово покидают страну и выезжают за границу. "Они совершают побег из страны, потому что боятся, что их будут направлять в Украину", – пояснил Денисенко.

Также он подчеркнул, что Лукашенко, вероятно, бережет свою армию - она немногочисленна, с низким боевым духом, и боевых частей там очень немного.

Впрочем Денисенко не спешит сбрасывать Беларусь со счетов - если даже те немногочисленные войска, что есть у Лукашенко, начнут военные действия, такое "пополнение" во вражеских рядах будет для Украины весьма ощутимым: "По состоянию на данный момент я думаю, что вероятность того, что Лукашенко бережет свои части… Нужно понимать, что их немного, белорусская армия, она, относительно небольшая и демотивированная, боеспособных частей там на самом деле не очень много. Хотя в нашей ситуации плюс 5-10 тысяч людей – это тоже достаточно серьезно".

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