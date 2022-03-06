Ситуация сложная: Луганщину обстреливают, часть городов под контролем оккупантов

Оккупанты обстреливают окраины Лисичанска, Северодонецка, Рубежного / УНИАН

На окраинах Лисичанска, Северодонецка, Рубежного ведутся активные бои с российскими оккупантами. Как рассказал в эфире информационного телемарафона глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, также постоянно обстреливаются Попасная и Горская общины.

"Украинские военные выровняли линию фронта, чтобы не было прорыва, или чтобы не взяли их в круг, и так ее и держат", - отметил Гайдай.

Также Гайдай отметил, что Сватово, Старобельск, Новопсков - это неконтролируемая территория, но "там нет большого скопления вражеской техники".

Гайдай напомнил, что накануне во время митинга в Новопскове оккупанты обстреляли мирное население, в результате чего три человека получили ранения.

Кроме того, оккупанты обстреляли детскую областную больницу.

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"19 маленьких детей находятся в подвалах, когда трое из них постоянно должны быть в реанимации, двое - недоношенные весом до 2 кг, которым нужен постоянный уход и специфическое оборудование", - рассказал он.

Читайте также"Нас убивают как нацию": оккупанты держат в плену 400 тысяч людей в МариуполеПо словам Гайдая, эвакуация таких детей - очень сложный процесс, поэтому сейчас она не проводится, но над ее организацией работают.

Как сообщал Главред, 5 марта оккупанты сорвали эвакуацию мирного населения Мариуполя и Волновахи из-под обстрелов.

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