Война в Украине: россияне ударили ракетой по Тузлам в Одесской области

Россияне ударили ракетой по Тузлам в Одесской области / Минобороны РФ

Россияне с моря нанесли ракетный удар по Тузлам, Белгород-Днестровский район Одесской области.

Как сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры.

Пока известно, что пострадавших нет. Относительно других населенных пунктов, информация проверяется.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

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Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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