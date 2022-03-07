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Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам - Зеленский

7 марта 2022, 00:26

Он пообещал найти каждого, кто совершил зверства и стрелял по украинским городам и людям.

Зеленский
Зеленский отреагировал на убийство семьи в Ирпене / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трагической гибели целой семьи от рук оккупантов в Ирпене. И пообещал найти каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам и людям.

"В Ирпене была убита семья. Мужа, жену и двух детей. Прямо на дороге, как в тире. Когда они пытались просто выйти из города. Чтобы спастись. Целую семью. Сколько таких семей в Украине погибло? Мы не простим! Мы не забудем!" – сообщил президент в вечернем обращении.

Он пообещал найти каждого, кто совершил зверства и стрелял по украинским городам и людям.

"Мы накажем каждого, кто совершал зверства на этой войне. На нашей земле. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам. По нашим людям. Которая бомбила нашу землю. Которая запускала ракеты, которая давала приказ и нажимала на пуск. Вам не будет ни одного тихого места на этой земле. Кроме могилы", - пообещал Зеленский.

Война в Украине 2022

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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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Владимир Зеленский новости Украины Офис президента новости Ирпеня война России и Украины
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