Экипаж пропал: под Одессой в результате ракетного удара россиян затонул патрульный катер Славянск

Катер Славянск

В Одесской области в результате ракетного удара российских войск затонул патрульный катер Славянск ВМС Украины.

Сообщил 6 марта мэр портового города Южный Владимир Новацкий.

"3 марта нанесен авиаудар вражеским самолетом по патрульному катеру Славянск, в результате чего он затонул. Также пропали без вести люди. Среди них – житель города Южный Дмитрий Махлин", - отметил Новацкий.

Как сообщалось, патрульный катер класса Айленд Славянск передало украинским ВМС правительство США.

Возглавил катер капитан-лейтенант Дамир Аулин, который весной 2014 был среди курсантов Севастопольского военно-морского института имени Нахимова, которые пели Гимн Украины в лицо оккупантам.

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Подразделение ПВО Вооруженных Сил Украины в воскресенье, 6 марта, сбило еще один российский самолет над Черным морем в районе Одессы.

Это уже четвертый вражеский самолет, сбитый за последние три дня подразделениями ПВО ВСУ в районе Одессы, три российских летчика 4-5 марта взяты в плен.

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Война в Украину 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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