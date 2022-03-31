"Оставили кучу мин": на Черниговщине ВСУ освободили два населенных пункта

Последствия оккупантов / ОПК Север

На Черниговщине ВСУ освободили два населенных пункта - Слобода и Лукашовка. После себя оккупанты оставили кучу мин и взрывчатки. Поэтому на данный момент защитники Украины обезвреживают взрывные устройства и помогают местным жителям, которые страдали от произвола оккупантов, сообщает Оперативное командование "Север".

"На Черниговщине подразделениями ОК "Север" освобождены два населенных пункта – Слобода и Лукашовка . В настоящее время продолжаются мероприятия по очистке местности от минно-взрывных "подарков", оставленных россиянам, и помощи жителям, которые были в оккупации", – сказано в сообщении.

Читайте такжеВСУ освободили от оккупантов 5 сел в Запорожской областиТакже об освобождении Слободы и Лукашовки рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Местные жители измучены, но это не поколебало их веру в Украину. Я со своим заместителем Дмитрием Сыненко и советником Вячеславом Скоряком, а также другими коллегами сегодня в этом убедился. Наконец-то в эти села смогли привезти необходимое. Все будет Украина! Но расслабляться еще не время", – отметил Чаус.

Напомним, в оккупированных селах Черниговщины оккупанты "сидят на головах" у людей и зверски грабят дома. Все добытое они складируют в своих БТРах.

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