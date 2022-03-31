На Черниговщине оккупанты сидят "на головах" у людей и зверски грабят дома

Военные РФ грабят дома украинцев

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины, в частности, Черниговской области, прибегают к мародерству.

Об этом заявил губернатор области Вячеслав Чаус. По его словам, речь идет о населенных пунктах, расположенных непосредственно рядом с Черниговом, а также несколько в Нежинском и Прилуцком районах.

"Там ситуация действительно критическая, враг сидит на головах у людей", - сказал Чаус.

Также он добавил, что некоторые российские подразделения, отрезанные от основных регулярных частей, вывозят даже чайники и ковры людей. Все награбленное оккупанты складывают в свои БТРы.

"Люди в погребах, подвалах, а враг вытягивает всю еду, всю продовольствие. Издевается над нашими жителями. Этого мы никогда им не простим", — подчеркнул Чаус.

Напомним, ранее СБУ обнародовала телефонный разговор оккупанта со своей супругой, который доказывает низкий дух российских солдат. Он жалуется, что не может выполнять поставленные задачи из-за профессионализма Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: